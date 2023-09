Dominique Aegerter (Yamaha): "Questo è il nostro posto!".

Portimão non era un circuito completamente nuovo per Dominique Aegerter quando è passato al Campionato mondiale Supersport nel 2021. Dopo tutto, il tracciato portoghese era già presente nel calendario della Moto2 dal 2020. Ma nonostante l'incredibile percentuale di vittorie del 61% e di podi del 79%, il pilota svizzero ha ottenuto solo una vittoria e un terzo posto a Portimão.

Ciononostante, Aegerter punta in alto per il suo debutto in Superbike.



"Il mio obiettivo per Portimão è di essere costantemente nella top-10 e di lottare per l'onore del miglior piazzamento tra i piloti privati e i rookie, perché questo è il nostro posto", ha annunciato il 32enne. "Non vedo l'ora di correre di nuovo a Portimão. Voglio fare una buona prestazione fin dall'inizio di questo fine settimana. La pista è molto particolare, quasi unica, per il suo buon mix di curve veloci e lente, che si affrontano per lo più alla cieca, per i numerosi cambi di quota e per il lungo rettilineo di partenza e arrivo, che prima sale e poi scende di nuovo nella zona di frenata fino alla prima curva. Un giro è come un giro sulle montagne russe".

Aegerter non si reca all'Autódromo Internacional do Algarve impreparato. L'infortunio alla spalla, che lo preoccupava ancora ad Aragón, ha continuato a migliorare, e un test a Portimão all'inizio della stagione significa che i dati di set-up sono già disponibili.



"Lo scorso fine settimana non è andato come volevo. Ma è storia passata e ora si ricomincia da capo. Negli ultimi giorni ho fatto riposare un po' la spalla. Ho trascorso la breve pausa a Barcellona, Lisbona e Portimão", ha rivelato il pilota della Yamaha. "Abbiamo fatto un test all'inizio della stagione. Quindi abbiamo già dei dati su cui lavorare prima dell'inizio del weekend di gara. Questo è sicuramente un punto a favore".