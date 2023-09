Dominique Aegerter (Yamaha): "É aí que pertencemos!"

Na segunda metade da temporada 2023 do World Superbike, Dominique Aegerter só conseguiu dois resultados no top-10. No encontro de Portimão, o piloto da Yamaha quer mudar isso.

Portimão não era um circuito completamente novo para Dominique Aegerter quando ele mudou para o Campeonato do Mundo de Supersport em 2021. Afinal, a pista portuguesa estava no calendário da Moto2 desde 2020. Mas apesar da sua incrível taxa de vitórias de 61 por cento e uma taxa de pódio de até 79 por cento, o piloto suíço "apenas" conseguiu uma vitória e um terceiro lugar em Portimão.

No entanto, Aegerter tem os olhos postos no alto para a sua estreia nas Superbike.



"O meu objetivo para Portimão é estar consistentemente no top-10 e lutar pela honra de ser o melhor privado e estreante, porque é aí que pertencemos", anunciou o piloto de 32 anos. "Estou ansioso por Portimão e mal posso esperar para correr lá novamente. Quero ter um desempenho forte desde o início deste fim de semana. A pista é muito especial, quase única, devido à sua boa mistura de curvas rápidas e lentas, que são na sua maioria abordadas às cegas, às muitas mudanças de elevação e à longa reta da meta, que primeiro sobe e depois desce novamente na zona de travagem para a primeira curva. Uma volta é como uma montanha russa".

Aegerter não está a viajar para o Autódromo Internacional do Algarve sem estar preparado. A sua lesão no ombro, que ainda o incomodava em Aragão, tem continuado a melhorar, e um teste em Portimão no início da época significa que os dados de afinação já estão disponíveis.



"O fim de semana passado não correu tão bem como eu queria. Mas isso é passado e agora estamos a começar tudo de novo. Nos últimos dias dei um pouco de descanso ao meu ombro. Passei a curta pausa em Barcelona, Lisboa e Portimão", revelou o piloto da Yamaha. "Fizemos um teste no início da época. Por isso já temos dados para trabalhar antes do início do fim de semana de corrida. Isso é certamente um ponto positivo."