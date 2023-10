Álvaro Bautista (38) : son chemin vers un deuxième titre SBK

Il y a un an, Álvaro Bautista a permis à Ducati de remporter son premier titre mondial depuis Carlos Checa en 2011. En remportant la première course du championnat du monde de Superbike 2023 à Jerez, l'Espagnol ajoute un deuxième titre à son palmarès.

Champion du monde, Álvaro Bautista a débuté le championnat du monde Superbike 2023 en tant que favori pour le titre, notamment parce que Ducati a offert à la Panigale V4R une mise à jour réussie. Avec trois victoires lors de l'ouverture de la saison à Phillip Island, le pilote de 38 ans a pleinement répondu aux attentes. Sur le circuit de Mandalika, le pilote Ducati a également été le pilote dominant, seule une chute lors de la course de Superpole l'a empêché de réaliser un nouveau triplé - ce ne devait pas être la seule erreur du vétéran.

Mais Bautista a d'abord enchaîné les victoires, montant sur la plus haute marche du podium à Assen, Barcelone et Misano, et remportant également la première course à Donington. Son avance sur le deuxième du championnat, la star Yamaha Toprak Razgatlioglu, s'élevait alors à 91 points. Mais le Turc a infligé à Bautista sa première "vraie" défaite lors de la course de superpole et s'est révélé être un adversaire tenace et de plus en plus fort.

Une chute du pilote Ducati lors de la première course à Most a fait fondre pour la première fois l'avance de manière significative. Lors de la course de sprint en République tchèque, le pilote Yamaha et Jonathan Rea (Kawasaki) se sont également imposés face à Bautista. L'Espagnol a prouvé qu'il avait les nerfs solides en remportant la deuxième course. A Magny-Cours, Razgatlioglu a continué à réduire son écart en remportant deux victoires, Bautista a de nouveau répondu par une victoire dans la deuxième course principale.

Le meeting d'Aragón a de nouveau débuté par une chute du champion du monde, qui semblait de plus en plus nerveux - une hypothèse que Bautista a renvoyée au royaume des fables en remportant deux victoires dimanche.



A Portimao, il a remporté trois courses de manière époustouflante face à un Razgatlioglu au pilotage exceptionnel.

Avec 60 points d'avance sur Razgatlioglu, Bautista s'est présenté au dernier meeting de la saison à Jerez. En cas de victoire de Razgatlioglu, une 14e place lors de la première course aurait suffi à Bautista pour remporter prématurément le titre. Alvaro a agi dans le style d'un champion lors de sa course à domicile - et s'est imposé depuis la pole position d'une manière exceptionnelle !



Pour Ducati, il s'agit de la 19e victoire au classement des constructeurs et du 16e titre des pilotes.

Avec deux championnats du monde de Superbike, 57 victoires et 87 podiums, Bautista est l'un des pilotes les plus performants de la catégorie supérieure du championnat du monde proche de la série. Dès le 4 mai, l'Espagnol a décidé de poursuivre sa course au titre en 2024 avec Ducati dans le championnat du monde de Superbike.



Avec le passage de Toprak Razgatlioglu chez BMW et de Jonathan Rea chez Yamaha, Bautista fait à nouveau figure de favori.