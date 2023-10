Álvaro Bautista (38): il suo percorso verso il secondo titolo SBK

Álvaro Bautista ha iniziato il Campionato Mondiale Superbike 2023 da campione del mondo ed era considerato il favorito per il titolo, anche perché la Ducati ha aggiornato con successo la Panigale V4R. Con tre vittorie all'apertura della stagione a Phillip Island, il 38enne è stato pienamente all'altezza delle aspettative. Il pilota Ducati è stato anche il dominatore del Mandalika Circuit, solo una caduta nella gara di Superpole ha impedito un'altra tripletta - non sarebbe rimasto l'unico errore del veterano.

Ma prima Bautista ha inanellato una serie di vittorie consecutive ed è salito sul podio in tutte le gare di Assen, Barcellona e Misano; ha vinto anche la prima gara a Donington. Il suo vantaggio sul secondo classificato, la star della Yamaha Toprak Razgatlioglu, era già di ben 91 punti. Ma il turco ha inflitto a Bautista la prima "vera" sconfitta nella gara di Superpole e da quel momento in poi si è dimostrato un avversario tenace e sempre più forte.

Una caduta del pilota della Ducati nella prima gara di Most ha fatto sì che il vantaggio si dissolvesse per la prima volta in modo più evidente. Anche nella gara sprint in Repubblica Ceca, il pilota della Yamaha e Jonathan Rea (Kawasaki) hanno prevalso su Bautista. Lo spagnolo ha dimostrato di avere i nervi saldi con una vittoria nella seconda gara. A Magny-Cours Razgatlioglu ha ridotto ulteriormente il suo deficit con due vittorie, mentre Bautista ha risposto nuovamente con la vittoria nella seconda gara principale.

L'incontro di Aragón è iniziato di nuovo con una caduta del campione del mondo, che sembrava diventare sempre più nervoso - Bautista ha respinto questa ipotesi nel regno delle favole con due vittorie domenica.



A Portimao ha vinto tre gare in modo mozzafiato contro l'eccezionale Razgatlioglu.

Con un vantaggio di 60 punti su Razgatlioglu, Bautista è entrato nell'ultimo appuntamento della stagione a Jerez. Se Razgatlioglu avesse vinto, il 14° posto nella prima gara sarebbe stato sufficiente a Bautista per vincere il titolo in anticipo. Alvaro ha agito con lo stile di un campione nella sua gara di casa e ha vinto dalla pole position in modo eccezionale!



Per Ducati si tratta della 19a vittoria nel campionato costruttori e del 16° titolo piloti.

Con due campionati mondiali Superbike, 57 vittorie e 87 podi, Bautista è uno dei piloti di maggior successo nella massima categoria del campionato mondiale di produzione. Già il 4 maggio, lo spagnolo ha deciso di continuare la sua caccia al titolo con Ducati nel Campionato Mondiale Superbike nel 2024.



Con il passaggio di Toprak Razgatlioglu alla BMW e di Jonathan Rea alla Yamaha, Bautista è ancora una volta il favorito.