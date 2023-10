Álvaro Bautista (38): O seu caminho para o segundo título SBK

Há um ano, Álvaro Bautista assegurou o primeiro título de Campeão do Mundo da Ducati desde Carlos Checa em 2011, e o espanhol segue esse exemplo com a vitória na primeira corrida do Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 em Jerez.

Álvaro Bautista começou o Campeonato Mundial de Superbike de 2023 como campeão mundial e foi considerado o favorito ao título, também porque a Ducati deu à Panigale V4R uma atualização bem-sucedida. Com três vitórias na abertura da temporada em Phillip Island, o piloto de 38 anos correspondeu plenamente às expectativas. O piloto da Ducati também foi o piloto dominante no Circuito Mandalika, apenas um acidente na corrida Superpole impediu outro triplo - não foi o único erro do veterano.

Mas primeiro Bautista somou vitórias consecutivas e esteve no topo do pódio em todas as corridas em Assen, Barcelona e Misano; ele também venceu a primeira corrida em Donington. A sua vantagem sobre o segundo classificado, a estrela da Yamaha Toprak Razgatlioglu, era já de uns extraordinários 91 pontos. Mas o turco infligiu a primeira derrota "real" a Bautista na corrida Superpole e provou ser um adversário persistente e cada vez mais forte a partir daí.

Uma queda do piloto da Ducati na primeira corrida em Most fez com que a liderança desaparecesse mais claramente pela primeira vez. Na corrida de sprint na República Checa, também o piloto da Yamaha, bem como Jonathan Rea (Kawasaki), prevaleceram sobre Bautista. O espanhol provou a sua coragem com uma vitória na segunda corrida. Em Magny-Cours Razgatlioglu reduziu ainda mais a sua desvantagem com duas vitórias, Bautista respondeu novamente com a vitória na segunda corrida principal.

O encontro em Aragão começou novamente com uma queda do campeão do mundo, que parecia estar a ficar cada vez mais nervoso - Bautista deixou esta suposição no reino das fábulas com duas vitórias no domingo.



Em Portimão, venceu três corridas de forma impressionante contra o extraordinário Razgatlioglu.

Com uma vantagem de 60 pontos sobre Razgatlioglu, Bautista entrou no último encontro da época em Jerez. Se Razgatlioglu tivesse vencido, o 14º lugar na primeira corrida teria sido suficiente para Bautista conquistar o título antecipadamente. Álvaro actua ao estilo de um campeão na sua corrida caseira - e venceu a partir da pole position em grande estilo!



Para a Ducati esta é a 19ª vitória no campeonato de construtores e o 16º título de pilotos.

Com dois Campeonatos do Mundo de Superbike, 57 vitórias e 87 pódios, Bautista é um dos pilotos mais bem sucedidos na categoria máxima do Campeonato do Mundo de Produção. Já em 4 de maio, o espanhol decidiu continuar a sua caça ao título com a Ducati no Campeonato do Mundo de Superbike em 2024.



Com Toprak Razgatlioglu a mudar-se para a BMW e Jonathan Rea para a Yamaha, Bautista é mais uma vez o favorito.