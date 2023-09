Premier test BMW : Toprak espère l'autorisation de Yamaha

Le championnat du monde Superbike 2023 se terminera le dernier week-end d'octobre à Jerez, soit trois semaines plus tôt que l'année dernière. Les équipes auront donc suffisamment de temps pour poser les jalons de la prochaine saison lors des premiers tests hivernaux en novembre. Les tests pourraient également se poursuivre jusqu'à la mi-décembre, mais il fait alors souvent trop froid, même dans le sud de l'Espagne.

Plusieurs pilotes de pointe changent d'équipe et nous attendons avec impatience leurs premières sur les nouvelles motos. Toprak Razgatlioglu passe de Yamaha à BMW, Jonathan Rea de Kawasaki à Yamaha et Axel Bassani passe du statut de pilote privé Ducati à celui de pilote d'usine Kawasaki.

La date à laquelle Razgatlioglu pourra tester la BMW pour la première fois est actuellement négociée par son manager Kenan Sofuoglu - car le contrat Yamaha de Toprak court jusqu'à fin novembre.

"Ensuite, nous pourrons faire des essais, mais c'est beaucoup de temps perdu", a déclaré Sofuoglu à SPEEDWEEK.com. "Nous discutons avec Yamaha pour que Toprak soit libre de faire des essais en novembre. Peut-être qu'ils nous autoriseront à le faire. Kawasaki va aussi permettre à Jonathan de faire des essais pour Yamaha en novembre. Je leur ai dit qu'ils nous bloqueraient, mais qu'ils pourraient eux-mêmes obtenir un pilote d'une autre marque. Nous en reparlerons, je suppose qu'ils sont un peu plus flexibles maintenant. Yamaha aime bien Toprak, je pense qu'ils vont l'autoriser. BMW a également exprimé ce souhait à Yamaha, d'usine à usine".

Pour BMW et Razgatlioglu, le test de novembre est élémentaire, car c'est le seul moyen pour le champion du monde 2021 d'influer sur le développement de la M1000RR pour l'année prochaine. Les équipes se rendront encore une fois en Europe pour des tests entre mi-janvier et fin janvier, et les 19 et 20 février auront lieu les tests officiels de Dorna à Phillip Island en Australie. La saison débutera le dernier week-end de février sur le même circuit.