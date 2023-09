Primo test BMW: Toprak spera nell'approvazione della Yamaha

Il contratto di Toprak Razgatlioglu con la Yamaha dura fino alla fine di novembre 2023, per cui il turco non può effettuare test per il suo futuro team BMW fino a gennaio. Il suo manager Kenan Sofuoglu sta cercando di cambiare questa situazione.

Il Campionato Mondiale Superbike 2023 si conclude l'ultimo fine settimana di ottobre a Jerez, tre settimane prima rispetto all'anno scorso. Le squadre avranno quindi tempo a sufficienza per definire la rotta per la prossima stagione durante i primi test invernali di novembre. Potrebbero anche fare dei test fino a metà dicembre, ma poi farebbe troppo freddo anche nel sud della Spagna.

Diversi corridori di spicco stanno cambiando squadra nello stesso periodo e siamo in attesa delle loro anteprime in sella alle nuove moto. Toprak Razgatlioglu passa dalla Yamaha alla BMW, Jonathan Rea dalla Kawasaki alla Yamaha e Axel Bassani passa da pilota privato Ducati a pilota ufficiale Kawasaki.

La data in cui Razgatlioglu potrà provare per la prima volta la BMW è attualmente oggetto di trattative da parte del suo manager Kenan Sofuoglu, poiché il contratto di Toprak con la Yamaha dura fino alla fine di novembre.

"Dopo tale data ci sarà permesso di fare dei test, ma si tratta di un sacco di tempo perso", ha detto Sofuoglu a SPEEDWEEK.com. "Stiamo parlando con la Yamaha per far sì che Toprak sia libero di testare a novembre. Forse ce lo permetteranno. Anche la Kawasaki permetterà a Jonathan di fare un test per la Yamaha a novembre. Ho detto loro che ci bloccheranno, ma che prenderanno un pilota di un'altra marca. Ne parleremo ancora, credo che ora siano un po' più flessibili. Alla Yamaha piace Toprak, credo che glielo permetteranno". Anche la BMW ha espresso questo desiderio alla Yamaha, da fabbrica a fabbrica".

Per BMW e Razgatlioglu, il test di novembre è di fondamentale importanza, in quanto è l'unico modo in cui il Campione del Mondo 2021 può influenzare lo sviluppo della M1000RR per il prossimo anno. I team effettueranno altri test in Europa a metà e fine gennaio, mentre i test ufficiali Dorna si svolgeranno a Phillip Island, in Australia, il 19 e 20 febbraio. La stagione inizierà l'ultimo fine settimana di febbraio sullo stesso circuito.