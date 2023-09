Primeiro teste da BMW: Toprak espera obter a aprovação da Yamaha

O Campeonato do Mundo de Superbike de 2023 termina no último fim de semana de outubro em Jerez - três semanas mais cedo do que no ano passado. Assim, as equipas terão tempo suficiente para definir o rumo da próxima época nos primeiros testes de inverno, em novembro. Poderiam também testar até meados de dezembro, mas nessa altura estará demasiado frio, mesmo no sul de Espanha, com mais frequência.

Vários pilotos de topo vão mudar de equipa ao mesmo tempo e aguardamos ansiosamente as suas estreias com as novas motos. Toprak Razgatlioglu vai da Yamaha para a BMW, Jonathan Rea da Kawasaki para a Yamaha e Axel Bassani passa de piloto privado da Ducati para piloto de fábrica da Kawasaki.

A data em que Razgatlioglu será autorizado a testar a BMW pela primeira vez está a ser negociada pelo seu manager Kenan Sofuoglu, uma vez que o contrato de Toprak com a Yamaha termina no final de novembro.

"Depois disso, estamos autorizados a testar, mas isso é muito tempo perdido", disse Sofuoglu à SPEEDWEEK.com. "Estamos a falar com a Yamaha sobre a possibilidade de Toprak poder testar em novembro. Talvez eles nos permitam. A Kawasaki também vai permitir que Jonathan teste para a Yamaha em novembro. Eu disse-lhes que eles nos iam bloquear, mas que iam arranjar um piloto de outra marca. Vamos voltar a falar sobre isso, acho que agora estão um pouco mais flexíveis. A Yamaha gosta do Toprak, acho que o vão autorizar. A BMW também expressou este desejo à Yamaha, fábrica a fábrica".

Para a BMW e Razgatlioglu, o teste de novembro é elementarmente importante, pois é a única maneira de o Campeão do Mundo de 2021 influenciar o desenvolvimento da M1000RR para o próximo ano. As equipas vão testar novamente na Europa em meados e finais de janeiro, com os testes oficiais da Dorna em Phillip Island, na Austrália, a 19/20 de fevereiro. A época começa no último fim de semana de fevereiro no mesmo circuito.