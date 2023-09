Colega Toprak o Rea: Andrea Locatelli sobre la presión

Andrea Locatelli está realizando una gran temporada en el Campeonato del Mundo de Superbike, pero en el Pata Yamaha es el claro número 2 por detrás de Toprak Razgatlioglu. Por eso no se siente presionado.

En la reunión de Superbike de Aragón, el piloto oficial de Yamaha Andrea Locatelli terminó cuarto tanto en la carrera 1 como en la Superpole. En la carrera 2, el italiano mostró su mejor rendimiento de la temporada hasta el momento y estaba en camino de subir al podio cuando se retiró cuatro vueltas antes del final debido a una grieta en el radiador de aceite de su Yamaha. Debido a que inicialmente continuó con su R1 humeante, se ganó una penalización para la próxima carrera en Portimao y tendrá que salir desde la última posición allí el sábado.

Sin embargo, el piloto de 26 años tuvo un buen fin de semana en Aragón. Después de 30 carreras, es cuarto en la general del campeonato con 275 puntos, 53 menos que el as de Kawasaki Jonathan Rea (328).

Tras su título mundial en el Campeonato del Mundo de Supersport en 2020, Locatelli fue promovido por Yamaha al equipo oficial de Superbike para 2021 con un contrato de dos años y junto a Toprak Razgatlioglu. Debido a sus constantes buenas actuaciones, Locatelli ya amplió su contrato con Pata Yamaha en mayo de este año hasta finales de 2025. El año que viene tendrá un nuevo compañero de equipo en Jonathan Rea (Kawasaki).

¿Qué supone para Locatelli tener como compañero de equipo a campeones del mundo como Toprak o Rea? "Estoy orgulloso de compartir box con un buen compañero de equipo como Toprak o Johnny y aprender algo", dijo a SPEEDWEEK.com. "Sinceramente, no es fácil tener a un piloto así a tu lado. Pero sin duda di un paso adelante porque Toprak me ayudó. Pero también suele pasar que Toprak me sigue en la Superpole para mejorar y luego yo le sigo a él de nuevo. Trabajamos mucho juntos y mejoramos juntos. Espero poder aprender también de Johnny, que es seis veces campeón del mundo. Es un honor compartir los boxes con campeones del mundo e intento estar lo más cerca posible de ellos".

Michael Rinaldi habló recientemente de la presión que siente en el equipo oficial Ducati. No pudo cumplir las altas expectativas, por lo que el piloto de 27 años tiene que ceder su puesto para la próxima temporada al líder del Campeonato del Mundo de Supersport, Nicolo Bulega. ¿Cómo afronta Locatelli la presión en un equipo oficial? "Tengo que dar las gracias a mi equipo en este momento. Es un equipo muy bueno que no me pone mucha presión. Para mí es un honor pilotar para Yamaha y estoy muy contento con el trabajo que estamos haciendo. Hay un ambiente familiar en nuestro equipo y siempre trabajamos juntos. Nunca siento presión. Es realmente bueno".

¿Sería diferente para Locatelli pilotar como italiano en el equipo oficial Ducati? "Michael y yo tenemos caracteres diferentes. No lo sé. Pero también por mi parte tengo muchos italianos en el equipo Yamaha y tenemos una relación muy buena y de confianza. Esa es nuestra receta para el éxito: es una buena escuadra, estoy muy contento por ello."