Collègue Toprak ou Rea : Andrea Locatelli parle de la pression

Lors du meeting Superbike d'Aragon, le pilote officiel Yamaha Andrea Locatelli a terminé quatrième de la course 1 et de la course Superpole. Lors de la course 2, l'Italien a réalisé sa meilleure performance de la saison jusqu'à présent et était en bonne voie pour une place sur le podium lorsqu'il a abandonné à quatre tours de la fin en raison d'une fissure dans le radiateur d'huile de sa Yamaha. En continuant à rouler avec sa R1 fumante, il a écopé d'une pénalité pour la prochaine course à Portimao, où il devra partir de la dernière place samedi.

Néanmoins, le pilote de 26 ans a réalisé un excellent week-end en Aragon. Après 30 courses, il occupe la quatrième place du championnat avec 275 points, soit 53 points de moins que l'as Kawasaki Jonathan Rea (328).

Après son titre de champion du monde de Supersport en 2020, Locatelli a été promu par Yamaha au sein de l'équipe d'usine de Superbike et aux côtés de Toprak Razgatlioglu pour 2021 avec un contrat de deux ans. En raison de ses performances constantes, Locatelli a déjà prolongé son contrat avec Pata Yamaha en mai de cette année jusqu'à fin 2025. L'année prochaine, il aura un nouveau coéquipier en la personne de Jonathan Rea (Kawasaki).

Qu'est-ce que cela fait à Locatelli d'avoir comme coéquipier des champions du monde comme Toprak ou Rea ? "Je suis fier de partager le box avec un bon coéquipier comme Toprak ou Johnny et d'apprendre quelque chose", a-t-il confié à SPEEDWEEK.com. "Honnêtement, ce n'est pas facile d'avoir un tel pilote à ses côtés. Mais j'ai certainement fait un pas en avant grâce à l'aide de Toprak. Mais il arrive aussi souvent que Toprak me suive en Superpole pour s'améliorer et que je le suive à nouveau. Nous travaillons beaucoup ensemble et nous nous améliorons ensemble. J'espère aussi pouvoir apprendre de Johnny, qui a été six fois champion du monde. C'est un honneur de partager le box avec des champions du monde et j'essaie de m'en rapprocher le plus possible".

Michael Rinaldi a récemment évoqué la pression qu'il ressentait au sein de l'équipe d'usine Ducati. Il n'a pas pu répondre aux attentes élevées, raison pour laquelle le pilote de 27 ans doit céder sa place pour la saison prochaine au leader du championnat du monde Supersport, Nicolo Bulega. Comment Locatelli gère-t-il la pression dans une équipe d'usine ? "Je dois ici remercier mon équipe. C'est une très bonne équipe qui n'exerce pas beaucoup de pression sur moi. Pour moi, c'est un honneur de piloter pour Yamaha et je suis très heureux du travail que nous faisons. Il y a une atmosphère familiale au sein de notre équipe et nous travaillons toujours ensemble. Je ne ressens jamais de pression. C'est vraiment bien".

La situation serait-elle différente pour Locatelli s'il courait en tant qu'Italien dans l'équipe d'usine Ducati ? "Michael et moi avons des caractères différents. Je ne sais pas. Mais j'ai aussi beaucoup d'Italiens à mes côtés dans l'équipe de Yamaha et nous avons une très bonne relation de confiance. C'est la recette de notre succès - c'est une bonne équipe, j'en suis très heureux".