Il collega Toprak o Rea: Andrea Locatelli sotto pressione

Al meeting Superbike di Aragon, il pilota ufficiale Yamaha Andrea Locatelli si è classificato quarto sia in gara 1 che nella Superpole. In gara 2, l'italiano ha mostrato la sua migliore prestazione della stagione fino a quel momento ed era sulla buona strada per il podio quando si è ritirato a quattro giri dalla fine a causa di una crepa nel radiatore dell'olio della sua Yamaha. Poiché inizialmente ha continuato a guidare la sua R1 fumante, si è guadagnato una penalità per la prossima gara a Portimao e sabato dovrà partire dall'ultimo posto.

Ciononostante, il ventiseienne ha vissuto un weekend forte ad Aragon. Dopo 30 gare, si trova al quarto posto in classifica generale del campionato con 275 punti, 53 punti dietro all'asso della Kawasaki Jonathan Rea (328).

Dopo il titolo mondiale nel campionato Supersport nel 2020, Locatelli è stato promosso dalla Yamaha al team Superbike ufficiale per il 2021 con un contratto di due anni e al fianco di Toprak Razgatlioglu. Grazie a prestazioni sempre eccellenti, Locatelli ha già prolungato il suo contratto con Pata Yamaha nel maggio di quest'anno fino alla fine del 2025. Il prossimo anno avrà un nuovo compagno di squadra, Jonathan Rea (Kawasaki).

Cosa significa per Locatelli avere come compagno di squadra campioni del mondo come Toprak o Rea? "Sono orgoglioso di condividere il box con un buon compagno di squadra come Toprak o Johnny e di imparare qualcosa", ha detto a SPEEDWEEK.com. "Onestamente, non è facile avere un pilota del genere al proprio fianco. Ma sicuramente ho fatto un passo avanti perché Toprak mi ha aiutato. Ma spesso accade anche che Toprak mi segua in Superpole per migliorare e poi io lo segua di nuovo. Lavoriamo molto insieme e miglioriamo insieme. Spero di poter imparare anche da Johnny, che è un sei volte campione del mondo. È un onore condividere il box con i campioni del mondo e cerco di essere il più vicino possibile a loro".

Michael Rinaldi ha parlato recentemente della pressione che sente nel team Ducati factory. Non è stato in grado di soddisfare le alte aspettative, e per questo motivo il 27enne ha dovuto cedere il posto per la prossima stagione al leader del Campionato Mondiale Supersport Nicolo Bulega. Come affronta Locatelli la pressione in un team ufficiale? "A questo punto devo ringraziare la mia squadra. È un'ottima squadra che non mi mette molta pressione. Per me è un onore correre per la Yamaha e sono molto contento del lavoro che stiamo facendo. Nel nostro team c'è un'atmosfera familiare e lavoriamo sempre insieme. Non sento mai alcuna pressione. È davvero bello".

Sarebbe diverso per Locatelli correre come italiano nel team Ducati? "Io e Michael abbiamo caratteri diversi. Non lo so. Ma anche da parte mia ho molti italiani nell'equipaggio della Yamaha e abbiamo un rapporto molto buono e di fiducia. Questa è la nostra ricetta per il successo: è una buona squadra, ne sono molto felice".