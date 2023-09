Colega Toprak ou Rea: Andrea Locatelli sobre a pressão

Andrea Locatelli está a ter uma época forte no Campeonato do Mundo de Superbike, mas na Pata Yamaha é claramente o número 2, atrás de Toprak Razgatlioglu. É por isso que ele não sente qualquer pressão.

No encontro de Superbike em Aragão, o piloto de fábrica da Yamaha Andrea Locatelli terminou em quarto lugar na Corrida 1 e na corrida Superpole. Na corrida 2, o italiano mostrou o seu melhor desempenho da época até agora e estava bem encaminhado para um lugar no pódio quando se retirou quatro voltas antes do final devido a uma fissura no radiador de óleo da sua Yamaha. Devido ao facto de ter continuado com a sua R1 a fumar, ganhou uma penalização para a próxima corrida em Portimão e terá de partir do último lugar no sábado.

No entanto, o jovem de 26 anos teve um fim de semana forte em Aragão. Após 30 corridas, está em quarto lugar na classificação geral do campeonato com 275 pontos - 53 pontos atrás do ás da Kawasaki Jonathan Rea (328).

Após seu título no Campeonato Mundial de Supersport em 2020, Locatelli foi promovido pela Yamaha para a equipe de Superbike de fábrica para 2021 com um contrato de dois anos e ao lado de Toprak Razgatlioglu. Devido a desempenhos consistentemente fortes, Locatelli já prolongou o seu contrato com a Pata Yamaha em maio deste ano até ao final de 2025. No próximo ano, terá um novo companheiro de equipa, Jonathan Rea (Kawasaki).

Como é para Locatelli ter campeões mundiais como Toprak ou Rea como colegas de equipa? "Tenho orgulho em partilhar a box com um bom colega de equipa como Toprak ou Johnny e aprender alguma coisa", disse à SPEEDWEEK.com. "Honestamente, não é fácil ter um piloto como eles ao nosso lado. Mas dei certamente um passo em frente porque o Toprak me ajudou. Mas também acontece frequentemente que Toprak me segue na Superpole para melhorar e depois eu sigo-o novamente. Trabalhamos muito juntos e melhoramos juntos. Espero também poder aprender com o Johnny, que é hexacampeão do mundo. É uma honra partilhar as boxes com campeões do mundo e tento estar o mais próximo possível deles."

Michael Rinaldi falou recentemente sobre a pressão que sente na equipa de fábrica da Ducati. Não conseguiu corresponder às elevadas expectativas, razão pela qual o piloto de 27 anos tem de ceder o seu lugar para a próxima época ao líder do Campeonato do Mundo de Supersport, Nicolo Bulega. Como é que Locatelli lida com a pressão numa equipa de fábrica? "Tenho de agradecer à minha equipa neste momento. É uma equipa muito boa que não coloca muita pressão sobre mim. Para mim é uma honra correr para a Yamaha e estou muito contente com o trabalho que estamos a fazer. Há um ambiente familiar na nossa equipa e trabalhamos sempre em conjunto. Nunca sinto qualquer pressão. É muito bom".

Seria diferente para Locatelli correr como italiano na equipa de fábrica da Ducati? "O Michael e eu somos pessoas diferentes. Não sei. Mas também do meu lado tenho muitos italianos na equipa da Yamaha e temos uma relação muito boa e de confiança. É essa a nossa receita para o sucesso - é uma boa equipa, estou muito contente com isso."