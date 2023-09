Sofuoglu contredit : "Ce sera difficile pour Rea

Jonathan Rea a remporté 119 victoires en championnat du monde Superbike, dont 104 pour Kawasaki. Pour 2024 et 2025, le Nord-Irlandais a signé un contrat avec l'équipe d'usine Yamaha, dont la figure de proue, Toprak Razgatlioglu, partira en rappel chez BMW après cette année.

L'opinion dominante est que les chances de succès de Rea avec Yamaha sont nettement plus élevées que celles de Toprak avec BMW. Kenan Sofuoglu, ami, mentor et manager du jeune homme de 26 ans, s'y oppose. "Un nouveau défi est toujours agréable", a maintenu le quintuple champion Supersport lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "Jonathan a accompli beaucoup de choses sur la Kawasaki. Je suis très honnête : je ne pense pas qu'il sera facile pour lui de s'adapter à la nouvelle moto après neuf ans, avec les différentes variantes de réglages. Pour nous, après quatre ans chez Yamaha, tout est en place. Chez BMW, nous devons aussi refaire beaucoup de choses, Toprak doit adapter son style. Mais pour Jonathan, ce sera globalement plus difficile".

Kenan poursuit : "Johnny est l'un des plus talentueux de ce paddock. Il y a peu de grands talents, Johnny est l'un d'entre eux. Il continuera à se battre pour les podiums. Mais battre Toprak ou Bautista ne sera pas facile pour lui - ce sera très difficile. Mais peut-être que ce nouveau défi lui donnera une motivation supplémentaire, c'est possible aussi".