Sofuoglu non è d'accordo: "Sarà difficile per Rea".

Il campione record della Superbike Jonathan Rea correrà la sua nona stagione nel team Kawasaki nel 2023. Il passaggio alla Yamaha per i prossimi due anni rappresenta una sfida per il veterano.

Jonathan Rea vanta 119 vittorie nel Campionato mondiale Superbike, di cui 104 con la Kawasaki. Per il 2024 e il 2025, il nordirlandese ha firmato un contratto con il team Yamaha, dopo che il precedente Toprak Razgatlioglu sarà passato alla BMW dopo quest'anno.

L'opinione prevalente è che le possibilità di successo di Rea con la Yamaha siano nettamente superiori a quelle di Toprak con la BMW. Kenan Sofuoglu, amico, mentore e manager del 26enne, non è d'accordo. "Una nuova sfida è sempre piacevole", ha dichiarato il cinque volte campione Supersport in una conversazione con SPEEDWEEK.com. "Jonathan ha ottenuto molto con la Kawasaki. Sarò onesto: non credo che sarà facile per lui adattarsi alla nuova moto dopo nove anni, con le diverse variazioni di assetto. Per noi, dopo quattro anni con la Yamaha, tutto è già pronto. Anche in BMW dobbiamo fare molte cose nuove, Toprak deve adattare il suo stile. Ma per Jonathan sarà complessivamente più difficile".

Kenan ha continuato: "Johnny è uno dei più talentuosi del paddock. Ci sono solo pochi grandi talenti e Johnny è uno di questi. Continuerà a lottare per il podio. Ma battere Toprak o Bautista non sarà facile per lui, sarà molto difficile. Ma forse la nuova sfida gli darà una motivazione in più, potrebbe essere anche questo".