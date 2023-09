Sofuoglu discorda: "Vai ser difícil para Rea".

Jonathan Rea tem 119 vitórias no Campeonato do Mundo de Superbike, 104 das quais pela Kawasaki. Para 2024 e 2025, o norte-irlandês assinou um contrato com a equipa de fábrica da Yamaha, depois de Toprak Razgatlioglu, a sua anterior figura de proa, se ter transferido para a BMW após este ano.

A opinião predominante é que as hipóteses de sucesso de Rea com a Yamaha são significativamente maiores do que as de Toprak com a BMW. Kenan Sofuoglu, amigo, mentor e manager do piloto de 26 anos, discorda. "Um novo desafio é sempre bom", disse o pentacampeão de Supersport em conversa com o SPEEDWEEK.com. "O Jonathan conseguiu muito com a Kawasaki. Vou ser honesto: acho que não vai ser fácil para ele adaptar-se à nova moto depois de nove anos, com as diferentes variações de configuração. Para nós, depois de quatro anos com a Yamaha, está tudo preparado. Também temos de fazer muitas coisas novas na BMW, o Toprak tem de adaptar o seu estilo. Mas para o Jonathan vai ser mais difícil no geral."

Kenan continuou, "O Johnny é um dos mais talentosos deste paddock. Existem apenas alguns grandes talentos e o Johnny é um deles. Ele vai continuar a lutar pelos pódios. Mas bater Toprak ou Bautista não vai ser fácil para ele - vai ser muito difícil. Mas talvez o novo desafio lhe dê uma motivação extra, isso também pode acontecer."