El milagro de Portimão: la última victoria de BMW en SBK

La temporada de Michael van der Mark ha estado marcada por graves lesiones. La más reciente en su carrera de casa, en Assen, cuando se rompió el cuello del fémur izquierdo tras un highsider en la segunda carrera. De las 30 carreras disputadas hasta ahora, el holandés sólo ha completado 18, la mayoría de ellas sin estar en plenas facultades.

El pasado fin de semana en Aragón terminó undécimo en la segunda carrera, su mejor resultado desde Assen. "No se puede estar muy orgulloso de un undécimo puesto. Lo bueno ha sido que cada vez he ido cogiendo más ritmo y he podido rodar a un ritmo decente", declaró el piloto de BMW a WorldSBK. "Ahora estoy deseando llegar a Portimão. Es uno de mis circuitos favoritos del calendario. Me encanta volver allí y es genial tener carreras consecutivas. Con los progresos que ha hecho BMW en las últimas carreras, estoy impaciente por volver a estar delante también".

De hecho, Portimão es un circuito especial para el piloto de 30 años. Ha logrado siete de sus 40 podios en el circuito portugués, incluida una victoria: en ningún otro circuito ha tenido más éxito. Su triunfo en la Superpole de 2021 data también de la última victoria de BMW en el Campeonato del Mundo de Superbike.

Fue en una carrera bajo la lluvia. "Parece que fue hace siglos, pero al mismo tiempo lo recuerdo muy bien", dijo el Campeón del Mundo de Supersport de 2014. "Estaba mojado y desde el primer momento que salí a la pista las sensaciones con la moto fueron increíblemente buenas. Fui tan rápido en esas condiciones que ni siquiera tuve que arriesgar nada. Son bonitos recuerdos. Desgraciadamente parece que no va a llover este fin de semana".