Le miracle de Portimão : la dernière victoire de BMW en SBK

La saison de Michael van der Mark est marquée par de graves blessures. La dernière fois, c'était lors de sa course à domicile à Assen, où il s'est cassé le col du fémur gauche après une chute par highsider lors de la deuxième course. Sur les 30 courses qu'il a disputées jusqu'à présent, le Néerlandais n'en a disputé que 18, la plupart du temps pas en pleine possession de ses moyens.

Le week-end dernier, en Aragón, il a obtenu son meilleur résultat depuis Assen en terminant onzième de la deuxième course. "On ne peut pas être particulièrement fier d'une onzième place. Ce qui est bien, c'est que je monte en puissance et que j'ai pu rouler à un rythme correct", a déclaré le pilote BMW à WorldSBK. "Maintenant, j'ai vraiment hâte d'être à Portimão. C'est l'un de mes circuits préférés du calendrier. J'adore y retourner et c'est génial d'avoir des courses back-to-back. Avec les progrès que BMW a faits lors des dernières courses, j'ai hâte de revenir en avant moi aussi".

En effet, Portimão est un circuit particulier pour le pilote de 30 ans. Il a décroché sept de ses 40 podiums sur le circuit portugais, dont une victoire - il n'a jamais eu autant de succès sur un autre circuit. Son triomphe dans la course Superpole 2021 date également de la dernière victoire de BMW dans le championnat du monde Superbike.

C'était une course sous la pluie. "Cela semble remonter à une éternité, mais en même temps, je m'en souviens très bien", a déclaré le champion du monde Supersport 2014 : "C'était mouillé et dès que je suis entré en piste, le feeling avec la moto était incroyablement bon. J'étais tellement rapide dans ces conditions que je n'ai même pas eu à prendre de risques. Ce sont de bons souvenirs. Malheureusement, il semble qu'il ne pleuvra pas ce week-end".