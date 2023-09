Il miracolo di Portimão: l'ultima vittoria di BMW in SBK

BMW sta lavorando instancabilmente per il successo nel Campionato Mondiale Superbike, ma quest'anno non è stato ancora raggiunto un podio. L'ultima vittoria è stata conquistata da Michael vd Mark a Portimão 2021, dove si svolgerà l'undicesimo incontro della stagione.

La stagione di Michael van der Mark è stata segnata da gravi infortuni. Il più recente è stato quello della gara di casa ad Assen, quando si è rotto il collo del femore sinistro dopo un highsider nella seconda gara. Delle 30 gare disputate finora, l'olandese ne ha completate solo 18, la maggior parte delle quali non in pieno possesso delle sue forze.

Lo scorso fine settimana, ad Aragón, è arrivato undicesimo nella seconda gara, il suo miglior risultato da Assen. "Non si può essere molto orgogliosi di un undicesimo posto. L'aspetto positivo è stato che stavo entrando sempre più in sintonia con le cose e riuscivo ad avere un ritmo decente", ha dichiarato il pilota della BMW al WorldSBK. "Ora non vedo l'ora di andare a Portimão. È una delle mie piste preferite del calendario. Mi piace tornarci ed è bello disputare due gare consecutive. Con i progressi compiuti da BMW nelle ultime gare, non vedo l'ora di tornare davanti anche io".

Portimão è un circuito speciale per il 30enne. Sul circuito portoghese ha conquistato sette dei suoi 40 podi, tra cui una vittoria: in nessun altro circuito ha avuto più successo. Il suo trionfo nella Superpole del 2021 risale anche all'ultima vittoria di BMW nel Campionato Mondiale Superbike.

Si trattava di una gara sotto la pioggia. "Sembra passata un'eternità, ma allo stesso tempo la ricordo molto bene", ha detto il campione del mondo Supersport 2014. "Era bagnato e dal primo momento in cui sono entrato in pista il feeling con la moto è stato incredibilmente buono. Ero così veloce in quelle condizioni che non ho dovuto rischiare nulla. Sono bei ricordi. Purtroppo sembra che questo fine settimana non pioverà".