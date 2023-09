O milagre de Portimão: a última vitória da BMW nas SBK

A BMW está a trabalhar incansavelmente para o sucesso no Campeonato do Mundo de Superbike, mas este ano ainda não conseguiu um lugar no pódio. A última vitória foi conquistada por Michael vd Mark em Portimão, em 2021, onde terá lugar o décimo primeiro encontro da época.

A época de Michael van der Mark tem sido marcada por lesões graves. A mais recente foi na sua corrida caseira em Assen, quando partiu o colo do fémur esquerdo após um highsider na segunda corrida. Das 30 corridas disputadas até à data, o holandês apenas completou 18, a maioria das quais sem estar em pleno gozo das suas forças.

No fim de semana passado, em Aragão, terminou em décimo primeiro na segunda corrida, o seu melhor resultado desde Assen. "Não se pode estar muito orgulhoso de um décimo primeiro lugar. O que foi bom foi que eu estava a entrar cada vez mais no ritmo das coisas e fui capaz de andar num ritmo decente," disse o piloto da BMW ao WorldSBK. "Agora estou ansioso por Portimão. É uma das minhas pistas preferidas do calendário. Adoro lá voltar e é ótimo ter corridas consecutivas. Com o progresso que a BMW tem feito nas últimas corridas, mal posso esperar para voltar à frente também."

De facto, Portimão é um circuito especial para o piloto de 30 anos. Ele conquistou sete dos seus 40 pódios no circuito português, incluindo uma vitória - em nenhum outro circuito ele teve mais sucesso. O seu triunfo na corrida da Superpole de 2021 também marca a data da última vitória da BMW no Campeonato do Mundo de Superbike.

Foi numa corrida à chuva. "Parece que foi há séculos, mas ao mesmo tempo lembro-me muito bem", disse o Campeão do Mundo de Supersport de 2014. "Estava molhado e desde o primeiro momento em que entrei na pista a sensação com a moto foi incrivelmente boa. Fui tão rápido nas condições que nem precisei de arriscar nada. São boas recordações. Infelizmente, parece que não vai chover este fim de semana."