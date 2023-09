Portimao, FP1 : BMW en tête grâce à un nouveau pneu avec Gerloff

En Algarve, il fait encore un temps de rêve à la fin du mois de septembre, même la nuit, les températures ne descendent pas en dessous de 20 degrés Celsius. Lorsque la première séance d'essais libres a débuté vendredi matin à 10h30 heure locale (Portimao est à une heure de décalage horaire), l'air et l'asphalte affichaient 32 degrés.

Le premier meilleur temps significatif a été réalisé par le champion du monde Alvaro Bautista sur sa Ducati après un quart d'heure de course avec un chrono de 1:41,324 min.



A titre de comparaison, le meilleur tour en course a été réalisé par Jonathan Rea (Kawasaki) en 2022 lors de la course Superpole en 1:40,135 min. Le record de la pole a été établi la même année par le Nord-Irlandais en 1:39,610 min.



Bautista a porté son meilleur temps à 1:41,196 min. Dans les dernières secondes de la séance de 45 minutes, Garrett Gerloff du team allemand BMW Bonovo action s'est propulsé en tête. Le Texan s'est présenté avec un nouveau pneu arrière tendre, alors que de nombreux autres pilotes ont roulé toute la séance avec le même train de pneus.



Comme toujours lors des essais libres, les temps sont donc à prendre avec précaution, car les pilotes et les équipes ont des stratégies différentes et ne roulent pas en même temps avec des pneus identiques. Pendant que certains partent à la chasse aux temps, d'autres travaillent sur les réglages de course.



Gerloff a terminé premier avec 0,433 sec d'avance sur Bautista, Rea, Razgatlioglu, Rinaldi, Petrucci et Lecuona.



Philipp Öttl, du team Go Eleven Ducati, était sixième à mi-séance et a finalement terminé dixième, tandis que le Suisse Dominique Aegerter (GRT Yamaha) s'est classé dix-huitième.



Le pilote officiel Kawasaki Alex Lowes (14e) est de retour après son opération du genou, il y a une semaine à Aragon, l'équipe l'avait laissé de côté.