Portimao, FP1: BMW in testa grazie al nuovo pneumatico con Gerloff

L'Algarve sta ancora godendo di un clima da sogno alla fine di settembre, anche di notte le temperature non scendono sotto i 20 gradi. Quando sono iniziate le prime prove libere venerdì mattina alle 10.30 ora locale, Portimao è un'ora indietro rispetto all'orario CET, l'aria e l'asfalto erano a 32 gradi.

Il campione del mondo Alvaro Bautista su Ducati ha fatto segnare il primo tempo notevole dopo un quarto d'ora con 1:41.324 min.



A titolo di confronto, il giro più veloce in gara è stato realizzato da Jonathan Rea (Kawasaki) nel 2022 nella gara di Superpole in 1:40.135 min. Il nordirlandese ha stabilito il record della pole nello stesso anno con 1:39.610 min.



Bautista ha portato il suo miglior tempo a 1:41.196 min, ma negli ultimi secondi della sessione di 45 minuti Garrett Gerloff del team tedesco BMW Team Bonovo si è catapultato in testa. Il texano ha iniziato con un nuovo pneumatico posteriore morbido, mentre molti altri piloti hanno utilizzato lo stesso set di pneumatici per l'intera sessione.



Come sempre nelle sessioni di prove libere, quindi, i tempi vanno trattati con cautela perché i piloti e le squadre hanno strategie diverse e non montano gomme identiche nello stesso momento. Mentre alcuni inseguono i tempi, altri lavorano sull'assetto da gara.



Gerloff è arrivato primo con 0,433 secondi di vantaggio su Bautista, Rea, Razgatlioglu, Rinaldi, Petrucci e Lecuona.



Philipp Öttl del Team Go Eleven Ducati era sesto a metà sessione e alla fine ha concluso decimo, mentre lo svizzero Dominique Aegerter (GRT Yamaha) si è piazzato 18°.



Il pilota ufficiale Kawasaki Alex Lowes (14°) è tornato dopo l'operazione al ginocchio, una settimana fa ad Aragon il team lo aveva lasciato fuori.