Portimão, FP1: BMW na frente graças ao novo pneu com Gerloff

O Algarve continua a ter um tempo de sonho no final de setembro, mesmo à noite as temperaturas não descem abaixo dos 20 graus Celsius. Quando os primeiros treinos livres começaram, na manhã de sexta-feira, às 10h30 locais (Portimão está uma hora atrás da hora CET), o ar e o asfalto estavam a 32 graus.

O Campeão do Mundo Alvaro Bautista na Ducati estabeleceu o primeiro tempo notável após um quarto de hora com 1:41.324 min.



Em comparação, a volta mais rápida da corrida foi estabelecida por Jonathan Rea (Kawasaki) em 2022 na corrida Superpole em 1:40.135 min. O irlandês do norte estabeleceu o recorde da pole no mesmo ano com 1:39.610 min.



Bautista aumentou o seu melhor tempo para 1:41.196 min, nos últimos segundos da sessão de 45 minutos Garrett Gerloff, da equipa alemã BMW Team Bonovo, subiu à liderança. O texano começou com um novo pneu traseiro macio, enquanto muitos outros pilotos utilizaram o mesmo conjunto de pneus durante toda a sessão.



Como sempre acontece nas sessões de treinos livres, os tempos devem ser tratados com cautela porque os pilotos e as equipas têm estratégias diferentes e não estão a usar pneus idênticos ao mesmo tempo. Enquanto alguns perseguem os tempos, outros trabalham na configuração para a corrida.



Gerloff terminou em primeiro com 0,433 segundos de vantagem sobre Bautista, Rea, Razgatlioglu, Rinaldi, Petrucci e Lecuona.



Philipp Öttl, da Team Go Eleven Ducati, estava em sexto lugar a meio da sessão e acabou por terminar em décimo, com o suíço Dominique Aegerter (GRT Yamaha) em 18º.



O piloto de fábrica da Kawasaki, Alex Lowes (14º), está de volta após a sua cirurgia ao joelho, pois há uma semana em Aragão a equipa deixou-o de fora.