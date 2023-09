Oficial: Motocorsa Ducati y Bassani separan sus caminos

No es ninguna sorpresa que Kawasaki no encontrara un sucesor equivalente para Jonathan Rea, que se ha pasado a Yamaha, ya que sólo Toprak Razgatlioglu es considerado actualmente como tal en el paddock de SBK.



Así que el fabricante japonés buscó al siguiente mejor piloto y lo encontró en Axel Bassani. El italiano se pasó al Campeonato del Mundo de Superbike tras una pésima temporada en Supersport en 2020 (sólo 17º puesto) y fue capaz de conseguir buenos resultados enseguida con la Ducati Panigale V4R del equipo privado Motocorsa. Sorprendentemente terminó noveno en el Campeonato del Mundo y séptimo el año pasado. Actualmente, el piloto rizado ocupa el quinto puesto en la general. En 103 carreras ha subido al podio en seis ocasiones, lo que le convierte en uno de los mejores pilotos privados de los últimos diez años. En 72 carreras ha conseguido resultados de un solo dígito, y en algo menos de un tercio de sus carreras se ha metido entre los cinco primeros.



Los contratos de los equipos de fábrica en el Campeonato del Mundo de Superbikes son muy extensos y detallados, y los abogados de las fábricas y de los pilotos tardan mucho tiempo en ponerse de acuerdo sobre cada uno de sus términos.



El jefe del equipo Motocorsa-Ducati, Lorenzo Mauri, quería coordinar los tiempos con Kawasaki y, como de costumbre, no anunciar la separación de Axel Bassani hasta que Kawasaki le presentara como nuevo piloto un poco más tarde.



Pero como la burocracia en Japón lleva tanto tiempo, el hilo de paciencia del italiano se rompió en Portimao; de todas formas, no le debe nada a Kawasaki.



"Axel nos deja por otro, un equipo oficial para 2024", anunció Mauri el viernes en Portimao. "Todo el equipo Motocorsa Racing y todos los patrocinadores quieren agradecer a nuestro abanderado los maravillosos años juntos y los resultados conseguidos. Toda la familia Motocorsa agradece a Axel su compromiso y profesionalidad en el trabajo realizado durante estos tres años de satisfacción mutua. Le deseamos de todo corazón un futuro lleno de éxitos. Seguirá formando parte de nuestra familia y una parte de nuestro corazón le acompañará."



El compañero de Bassani en Kawasaki ya está decidido: el inglés Alex Lowes.