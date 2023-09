Officiel : Motocorsa Ducati et Bassani se séparent

Il n'est pas surprenant que Kawasaki n'ait pas trouvé de successeur à Jonathan Rea, parti chez Yamaha, car seul Toprak Razgatlioglu est actuellement considéré comme tel dans le camp des pilotes SBK.



Les responsables du constructeur japonais se sont donc mis à la recherche du pilote le plus proche et l'ont trouvé en la personne d'Axel Bassani. Après une saison Supersport minable en 2020 (seulement 17e), l'Italien est passé au championnat du monde Superbike et a tout de suite obtenu de bons résultats avec la Ducati Panigale V4R du team privé Motocorsa. Il s'est classé à la surprise générale à la neuvième place du championnat du monde et avait déjà terminé septième l'année précédente. Actuellement, le frisé occupe la cinquième place du classement général. En 103 courses, il a décroché six podiums, ce qui le place parmi les meilleurs pilotes privés des dix dernières années. Il a obtenu des résultats à un chiffre dans 72 courses et s'est hissé dans le top 5 dans près d'un tiers des courses.



Les contrats des équipes d'usine dans le championnat du monde Superbike sont très complets et détaillés, ce qui explique le temps nécessaire pour que les avocats des usines et des pilotes se mettent d'accord sur chaque formulation.



Le chef de l'équipe Motocorsa-Ducati, Lorenzo Mauri, voulait se mettre d'accord avec Kawasaki sur le calendrier et, comme d'habitude, annoncer la séparation d'Axel Bassani seulement lorsque Kawasaki l'aurait présenté comme nouveau pilote peu après.



Mais comme la bureaucratie est si longue au Japon, l'Italien a perdu patience à Portimao - il ne doit de toute façon rien à Kawasaki.



"Axel nous quitte pour une autre équipe, une équipe officielle, pour 2024", a fait savoir Mauri vendredi à Portimao. "Toute l'équipe de Motocorsa Racing et tous les sponsors tiennent à remercier notre porte-drapeau pour les merveilleuses années passées ensemble et les résultats obtenus. Toute la famille Motocorsa remercie Axel pour son engagement et son professionnalisme dans le travail qu'il a accompli durant ces trois années de satisfaction mutuelle. Nous lui souhaitons de tout cœur un avenir plein de succès. Il continuera à faire partie de notre famille et une partie de notre cœur l'accompagne".



Le coéquipier de Bassani chez Kawasaki est déjà connu : il s'agit de l'Anglais Alex Lowes.