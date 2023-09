Ufficiale: le strade di Motocorsa Ducati e Bassani si dividono

Non è una sorpresa che la Kawasaki non abbia trovato un successore equivalente per Jonathan Rea, passato alla Yamaha, dato che solo Toprak Razgatlioglu è attualmente considerato tale nel paddock della SBK.



La casa giapponese si è quindi guardata intorno per cercare il prossimo miglior pilota e lo ha trovato in Axel Bassani. L'italiano è passato al campionato mondiale Superbike dopo una pessima stagione Supersport nel 2020 (solo 17° posto) ed è stato in grado di ottenere subito ottimi risultati con la Ducati Panigale V4R del team privato Motocorsa. A sorpresa è arrivato nono nel Campionato del Mondo e settimo l'anno scorso. Attualmente, il pilota riccioluto è al quinto posto in classifica generale. In 103 gare ha conquistato sei podi, il che lo rende uno dei migliori piloti privati degli ultimi dieci anni. In 72 gare ha ottenuto risultati a una cifra, e in poco meno di un terzo delle sue gare è entrato nella top-5.



I contratti delle squadre ufficiali del Campionato Mondiale Superbike sono molto estesi e dettagliati e, di conseguenza, gli avvocati delle fabbriche e dei piloti impiegano molto tempo per trovare un accordo su ogni singola clausola.



Il boss del team Motocorsa-Ducati Lorenzo Mauri voleva coordinare i tempi con Kawasaki e, come di consueto, annunciare la separazione da Axel Bassani solo quando Kawasaki lo avesse presentato come nuovo pilota un po' più tardi.



Ma poiché la burocrazia in Giappone richiede molto tempo, la pazienza dell'italiano si è spezzata a Portimao - non deve comunque nulla alla Kawasaki.



"Axel ci lascia per un'altra squadra ufficiale per il 2024", ha annunciato Mauri venerdì a Portimao. "Tutto il team Motocorsa Racing e tutti gli sponsor desiderano ringraziare il nostro portabandiera per gli splendidi anni trascorsi insieme e per i risultati ottenuti. Tutta la famiglia Motocorsa ringrazia Axel per l'impegno e la professionalità con cui ha svolto il lavoro in questi tre anni di reciproche soddisfazioni. Gli auguriamo con tutto il cuore un futuro di successo. Continuerà a far parte della nostra famiglia e una parte del nostro cuore lo accompagnerà".



Il compagno di squadra di Bassani alla Kawasaki è già stato deciso: l'inglese Alex Lowes.