Oficial: Motocorsa Ducati e Bassani separam-se

Não é surpresa que a Kawasaki não tenha encontrado um sucessor equivalente para Jonathan Rea, que mudou para a Yamaha, uma vez que apenas Toprak Razgatlioglu é atualmente considerado como tal no paddock SBK.



Por isso, o construtor japonês procurou o próximo melhor piloto e encontrou-o em Axel Bassani. O italiano mudou para o Campeonato do Mundo de Superbike depois de uma péssima temporada de Supersport em 2020 (apenas 17º lugar) e conseguiu obter bons resultados imediatamente com a Ducati Panigale V4R da equipa privada Motocorsa. Surpreendentemente, ele terminou em nono no Campeonato do Mundo e em sétimo no ano passado. Atualmente, o piloto de cabeça encaracolada está em quinto lugar na classificação geral. Em 103 corridas, conquistou seis lugares no pódio, o que faz dele um dos melhores pilotos privados dos últimos dez anos. Em 72 corridas, obteve resultados de um só dígito e, em pouco menos de um terço das suas corridas, entrou no top-5.



Os contratos das equipas de fábrica no Campeonato do Mundo de Superbike são muito extensos e pormenorizados e os advogados das fábricas e dos pilotos demoram muito tempo a chegar a acordo sobre todas as cláusulas.



O chefe de equipa da Motocorsa-Ducati, Lorenzo Mauri, queria coordenar o tempo com a Kawasaki e, como habitualmente, só anunciar a separação de Axel Bassani quando a Kawasaki o apresentasse como novo piloto um pouco mais tarde.



Mas como a burocracia no Japão é muito demorada, o italiano perdeu a paciência em Portimão - de qualquer forma, ele não deve nada à Kawasaki.



"Axel vai trocar-nos por outra equipa oficial para 2024", anunciou Mauri em Portimão, na sexta-feira. "Toda a equipa Motocorsa Racing e todos os patrocinadores gostariam de agradecer ao nosso porta-bandeira pelos maravilhosos anos juntos e pelos resultados alcançados. Toda a família Motocorsa agradece ao Axel pelo seu empenho e profissionalismo no trabalho que desenvolveu durante estes três anos de satisfação mútua. Desejamos-lhe de todo o coração um futuro de sucesso. Ele continuará a fazer parte da nossa família e uma parte do nosso coração acompanhá-lo-á."



O companheiro de equipa de Bassani na Kawasaki já está decidido: o inglês Alex Lowes.