Motocorsa Ducati se pregunta: ¿Philipp Öttl o Baz?

El viernes al mediodía, el jefe de Motocorsa, Lorenzo Mauri, anunció que Axel Bassani dejará su equipo después de esta temporada para unirse a "otro equipo oficial". Los asiduos a este portal de motor saben desde principios de septiembre que el italiano sucederá a Jonathan Rea en el equipo oficial Kawasaki, que se marcha a Yamaha porque Toprak Razgatlioglu pasa de allí a BMW.

Mauri necesita un sucesor rápido para Bassani, que ha logrado seis podios en sus tres años con Motocorsa hasta ahora y es quinto en el Campeonato del Mundo antes de las carreras de este fin de semana en Portimao.



Según Mauri, sólo quedan dos pilotos por probar en la misma pista el lunes después de la última carrera en Jerez, el 29 de octubre. "El test no será estresante para los dos pilotos, no me importa el tiempo por vuelta", aseguró el jefe del equipo. "Quiero ver cómo trabajan y cómo encajan en el equipo. No es un tiroteo. Después de eso, tomaré mi decisión".



SPEEDWEEK.com lo ha averiguado: los dos pilotos son el bávaro Philipp Öttl y el francés Loris Baz. Öttl pierde su puesto en el equipo Go Eleven Ducati en favor del ex piloto de MotoGP Andrea Iannone, Baz tiene que dejar paso al inglés Scott Redding en el Bonovo action BMW.



Motocorsa es el equipo privado con más éxito este año, y la plaza es correspondientemente codiciada. Puede que incluso haya dos motos. "Lo sabré el próximo martes", dijo Mauri. "Para entonces, el patrocinador de un piloto del Campeonato de España de Moto2 tiene que prometérmelo".



Si eso no ocurre, Motocorsa continuará con una Ducati Panigale V4R. Una segunda moto requeriría al menos 700.000 euros para el material y el equipo.



Sobre el papel, Baz tiene ventajas sobre Öttl. El francés ganó dos de sus 203 carreras de Superbike, 20 veces subió al podio para Kawasaki, Yamaha y Ducati. Ahora, con 30 años, también corrió en MotoGP durante tres años, pero a Baz se le considera un piloto de choque.



Öttl completó los Campeonatos del Mundo de Moto3 y Moto2, después corrió dos años en el Campeonato del Mundo de Supersport (3º y 5º) y ha estado en el Campeonato del Mundo de Superbike desde 2022. Recientemente, mostró una clara tendencia ascendente y siguió a tres resultados entre los 10 primeros en Magny-Cours con tres top-8 en Aragón. Muchos expertos creen que Öttl aún no ha alcanzado su cenit y que tiene el potencial necesario para seguir mejorando. Su mejor resultado en la categoría reina es el 5º puesto que consiguió en Australia a principios de temporada.