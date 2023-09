Motocorsa Ducati s'interroge : Philipp Öttl ou Baz ?

Vendredi midi, Lorenzo Mauri, le patron de Motocorsa, a annoncé qu'Axel Bassani quitterait son équipe à l'issue de la saison pour rejoindre une "autre équipe officielle". Les habitués de ce portail de sport automobile savent depuis le début du mois de septembre que l'Italien remplacera Jonathan Rea dans l'équipe d'usine Kawasaki, qui part chez Yamaha parce que Toprak Razgatlioglu passe de ce pays à BMW.

Mauri a besoin d'un successeur rapide à Bassani, qui a jusqu'à présent décroché six podiums en trois ans chez Motocorsa et qui occupe la cinquième place du championnat du monde avant les courses de ce week-end à Portimao.



Selon Mauri, seuls deux pilotes entrent encore en ligne de compte pour un test sur le même circuit le lundi suivant la dernière course de Jerez, le 29 octobre. "Le test ne sera pas un stress pour les deux pilotes, je ne m'intéresse pas au temps au tour", a assuré le chef d'équipe. "Je veux voir comment ils travaillent et comment ils s'intègrent à l'équipe. Ce n'est pas un shoot-out. Ensuite, je prendrai une décision".



SPEEDWEEK.com a découvert que les deux pilotes en question sont le Bavarois Philipp Öttl et le Français Loris Baz. Öttl perd sa place dans l'équipe Go Eleven Ducati au profit de l'ancien pilote de MotoGP Andrea Iannone, tandis que Baz doit céder sa place à l'Anglais Scott Redding chez Bonovo action BMW.



Motocorsa est cette année l'équipe privée la plus performante, la place est donc très convoitée. Il est même possible qu'il y ait deux motos. "Je le saurai d'ici mardi prochain", explique Mauri. "D'ici là, le sponsor d'un pilote du championnat espagnol de Moto2 doit me donner son accord".



Si cela n'arrive pas, Motocorsa continuera avec une Ducati Panigale V4R. Pour une deuxième moto, il faut compter au moins 700.000 euros pour le matériel et l'équipe.



Sur le papier, Baz a des avantages sur Öttl. Le Français a remporté deux de ses 203 courses de Superbike, il est monté 20 fois sur le podium pour Kawasaki, Yamaha et Ducati. À 30 ans, Baz a également participé à trois années de MotoGP, mais il est considéré comme un pilote de chute.



Öttl a participé au championnat du monde Moto3 et Moto2, a ensuite couru deux ans en championnat du monde Supersport (3e et 5e) et a rejoint le championnat du monde Superbike en 2022. Dernièrement, il a montré une nette tendance à la hausse et a fait suivre trois résultats dans le top 10 à Magny-Cours par trois finales dans le top 8 en Aragon. De nombreux experts estiment qu'Öttl n'a pas encore atteint son zénith et qu'il dispose du potentiel nécessaire pour continuer à s'améliorer. Son meilleur classement dans la catégorie la plus élevée est la cinquième place qu'il a conquise en début de saison en Australie.