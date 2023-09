Motocorsa Ducati si chiede: Philipp Öttl o Baz?

Venerdì all'ora di pranzo, il boss di Motocorsa Lorenzo Mauri ha annunciato che Axel Bassani lascerà la sua squadra dopo questa stagione per unirsi a "un altro team ufficiale". Gli osservatori abituali di questo portale di motorsport sanno dall'inizio di settembre che l'italiano succederà a Jonathan Rea nel team Kawasaki, che passerà alla Yamaha perché Toprak Razgatlioglu si trasferirà alla BMW.

Mauri ha bisogno di un successore veloce per Bassani, che finora ha conquistato sei podi nei suoi tre anni in Motocorsa ed è quinto nel Campionato del Mondo prima delle gare di questo fine settimana a Portimao.



Secondo Mauri, sono rimasti solo due piloti a provare sulla stessa pista il lunedì successivo all'ultima gara di Jerez del 29 ottobre. "Il test non sarà stressante per i due piloti, non mi interessa il tempo sul giro", ha assicurato il team boss. "Voglio vedere come lavorano e come si integrano con la squadra. Non si tratta di una gara di tiro. Dopo di che, prenderò la mia decisione".



SPEEDWEEK.com ha scoperto che i due piloti sono il bavarese Philipp Öttl e il francese Loris Baz. Öttl perde il posto nel team Go Eleven Ducati a favore dell'ex pilota MotoGP Andrea Iannone, mentre Baz deve lasciare il posto all'inglese Scott Redding nel team Bonovo action BMW.



Motocorsa è il team privato di maggior successo quest'anno, e il posto è altrettanto ambito. Le moto potrebbero essere addirittura due. "Lo saprò martedì prossimo", ha detto Mauri. "Per allora, lo sponsor di un pilota del campionato spagnolo Moto2 deve promettermelo".



Se ciò non dovesse accadere, Motocorsa continuerà con una Ducati Panigale V4R. Una seconda moto richiederebbe almeno 700.000 euro per il materiale e l'equipaggio.



Sulla carta, Baz ha dei vantaggi rispetto a Öttl. Il francese ha vinto due delle sue 203 gare in Superbike, 20 volte è salito sul podio per Kawasaki, Yamaha e Ducati. Ora ha 30 anni e ha corso anche in MotoGP per tre anni, ma Baz è considerato un pilota da incidente.



Öttl ha completato i campionati mondiali Moto3 e Moto2, poi ha corso due anni nel campionato mondiale Supersport (3° e 5°) e dal 2022 è nel campionato mondiale Superbike. Recentemente, ha mostrato una chiara tendenza alla crescita e ha fatto seguire a tre risultati nella top-10 a Magny-Cours tre piazzamenti nella top-8 ad Aragon. Molti esperti ritengono che Öttl non abbia ancora raggiunto il suo apice e che abbia il potenziale necessario per migliorare ulteriormente. Il suo miglior piazzamento nella classe più alta è il 5° posto, ottenuto in Australia all'inizio della stagione.