Motocorsa Ducati pergunta-se: Philipp Öttl ou Baz?

Na sexta-feira à hora do almoço, o patrão da Motocorsa, Lorenzo Mauri, anunciou que Axel Bassani iria deixar a sua equipa após esta temporada para se juntar a "outra equipa oficial". Os observadores regulares deste portal de desporto motorizado sabem desde o início de setembro que o italiano vai suceder a Jonathan Rea na equipa de fábrica da Kawasaki, que vai para a Yamaha porque Toprak Razgatlioglu se vai transferir para a BMW.

Mauri precisa de um sucessor rápido para Bassani, que conquistou seis pódios nos seus três anos com a Motocorsa até agora e é quinto no Campeonato do Mundo antes das corridas deste fim de semana em Portimão.



De acordo com Mauri, faltam apenas dois pilotos para testar na mesma pista na segunda-feira após a última corrida em Jerez, a 29 de outubro. "O teste não será stressante para os dois pilotos, não me interessa o tempo por volta", garantiu o chefe de equipa. "Quero ver como eles trabalham e se adaptam à equipa. Não é um tiroteio. Depois disso, tomarei a minha decisão".



O SPEEDWEEK.com descobriu: os dois pilotos são o bávaro Philipp Öttl e o francês Loris Baz. Öttl perde o seu lugar na equipa Go Eleven Ducati para o antigo piloto de MotoGP Andrea Iannone, Baz tem de dar lugar ao inglês Scott Redding na Bonovo action BMW.



A Motocorsa é a equipa privada de sucesso este ano e o lugar é correspondentemente cobiçado. Pode até haver duas motas. "Saberei na próxima terça-feira", disse Mauri. "Até lá, o patrocinador de um piloto do campeonato espanhol de Moto2 tem que me prometer."



Se isso não acontecer, a Motocorsa vai continuar com uma Ducati Panigale V4R. Uma segunda moto exigiria pelo menos 700.000 euros para o material e a equipa.



No papel, Baz tem vantagens sobre Öttl. O francês venceu duas das suas 203 corridas de Superbike, 20 vezes subiu ao pódio pela Kawasaki, Yamaha e Ducati. Agora com 30 anos, também andou no MotoGP durante três anos, mas Baz é considerado um piloto de acidentes.



Öttl completou os Campeonatos do Mundo de Moto3 e Moto2, depois andou dois anos no Campeonato do Mundo de Supersport (3.º e 5.º) e está no Campeonato do Mundo de Superbike desde 2022. Recentemente, mostrou uma clara tendência ascendente e seguiu três resultados entre os 10 primeiros em Magny-Cours com três resultados entre os 8 primeiros em Aragão. Muitos especialistas acreditam que Öttl ainda não atingiu o seu auge e tem o potencial necessário para melhorar ainda mais. O seu melhor resultado na classe mais alta é o 5º lugar, obtido na Austrália no início da época.