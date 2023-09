Portimão, FP2 : Bautista exceptionnel, BMW solide

Alors que la star Ducati Álvaro Bautista a réalisé une simulation de course impressionnante lors de la première journée d'entraînement du Championnat du monde Superbike 2023 à Portimão, deux pilotes BMW, Garrett Gerloff et Michael vd Mark, ont réussi à se classer dans le top 10.

L'as de Bonovo Garrett Gerloff a réalisé une étonnante performance de 0,4 sec plus rapide que les autres lors de la première séance d'essais en 1:40,763 min avec un pneu neuf. Mais le temps du pilote BMW était tout de même 0,6 sec plus lent que le record du tour établi l'an dernier par Jonathan Rea (Kawasaki).

Au début de la FP2 de l'après-midi, le temps était sec, presque sans vent et avec 27 degrés, une température estivale. Danilo Petrucci (Ducati) a signé le premier temps personnel à prendre en compte en 1:41,209. La moitié du peloton a réalisé un premier run plus rapide que le matin, ce qui témoigne de l'amélioration des conditions de piste. Un peu plus tard, Álvaro Bautista (Ducati) a pris la tête en 1:40,744 min.

Dans le top 15 après 20 minutes, Gerloff, Philipp Öttl (Ducati) et Scott Redding (BMW) n'ont pas encore amélioré leur position.

Ce n'est qu'après douze tours et une série impressionnante de 1'40'' que Bautista s'est dirigé vers la voie des stands. Le meilleur temps de l'Espagnol a été de 1:40.476, réalisé dans son dernier tour. Rea a pris la deuxième place avec 0,6 seconde de retard, suivi de Petrucci, Michael Rinaldi (Ducati) et Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Öttl suivait à la 13e place, Dominique Aegerter (Yamaha) à la 17e.

Alors qu'il restait 13 minutes, la plupart des pilotes sont partis ou sont revenus en piste pour un deuxième run. Le temps du champion du monde n'a pas été affecté, Rinaldi et Rea ont réduit leur retard de 0,5 sec. Remy Gardner (Yamaha) et Michael van der Mark (BMW) se sont nettement améliorés en terminant la deuxième séance d'essais aux 4e et 5e positions. Öttl a également amélioré son temps (+0,9 sec).

Au classement combiné, Bautista est en tête devant Gerloff et Rinaldi, les seuls à avoir réalisé un temps au tour inférieur à 1'41. Rea se classe quatrième, Razgatlioglu neuvième et le meilleur pilote Honda est Iker Lecuona, onzième. Dominique Aegerter a terminé la première journée d'entraînement en 10e position, Philipp Öttl en 12e position.

Comme toujours, les temps des essais libres sont à prendre avec précaution, car seules les équipes savent avec quelle stratégie leurs pilotes ont roulé.