Portimão, FP2: Bautista eccezionale, BMW solida

L'asso di Bonovo Garrett Gerloff ha fatto registrare un sorprendente 0,4 secondi in più rispetto agli altri nelle prime prove in 1:40.763 min con uno pneumatico nuovo. Ma anche il tempo del pilota BMW è stato comunque più lento di 0,6 secondi rispetto al record sul giro di Jonathan Rea (Kawasaki) dello scorso anno.

All'inizio delle FP2 del pomeriggio il tempo era asciutto, quasi senza vento e con 27 gradi di temperatura estiva. Danilo Petrucci (Ducati) ha fatto segnare il primo miglior tempo personale in 1'41.209. Metà dello schieramento ha girato più velocemente nel suo primo run rispetto alla mattina, a riprova del miglioramento delle condizioni della pista. Poco dopo, Álvaro Bautista (Ducati) ha preso il comando in 1'40.744".

Nella top 15 dopo 20 minuti ancora senza miglioramenti: Gerloff, Philipp Öttl (Ducati) e Scott Redding (BMW).

Solo dopo dodici giri e una serie impressionante di 1'40" Bautista si è diretto ai box. Lo spagnolo ha registrato il miglior tempo di 1:40.476 min nel suo ultimo giro. Rea era secondo, a 0,6s di distanza, seguito da Petrucci, Michael Rinaldi (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Öttl seguiva al 13° posto, Dominique Aegerter (Yamaha) al 17°.

A 13 minuti dalla fine, la maggior parte dei piloti è scesa o è scesa in pista per una seconda manche. Ma il tempo del Campione del Mondo è rimasto intatto, Rinaldi e Rea hanno ridotto il loro distacco di 0,5 secondi. Remy Gardner (Yamaha) e Michael van der Mark (BMW) si sono migliorati in modo significativo, terminando la seconda sessione nelle posizioni 4 e 5. Anche Öttl si è migliorato (+0,9 secondi).

Nella classifica combinata dei tempi, Bautista è in testa davanti a Gerloff e Rinaldi, che sono stati gli unici a ottenere un tempo sul giro inferiore a 1:41 min. Rea è quarto, Razgatlioglu nono e Iker Lecuona è il miglior pilota Honda, undicesimo. Dominique Aegerter ha concluso la prima giornata di prove in decima posizione, Philipp Öttl in dodicesima.

Come sempre, i tempi delle sessioni di prove libere devono essere trattati con cautela, perché solo le squadre sanno quale strategia hanno utilizzato i loro piloti.