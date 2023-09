Portimão, FP2: Bautista destaca-se, BMW é sólida

Enquanto a estrela da Ducati, Álvaro Bautista, fez uma simulação de corrida impressionante no primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão, dois pilotos da BMW, Garrett Gerloff e Michael vd Mark, conseguiram entrar no top-10.

O ás da Bonovo, Garrett Gerloff, foi surpreendentemente mais rápido do que os outros 0,4 segundos no primeiro treino, em 1:40,763 minutos, com um pneu novo. Mas mesmo o tempo do piloto da BMW foi ainda 0,6 segundos mais lento que o recorde de volta de Jonathan Rea (Kawasaki) do ano passado.

No início do FP2, a tarde estava seca, quase sem vento e com 27 graus de calor estival. Danilo Petrucci (Ducati) estabeleceu a primeira melhor volta pessoal em 1m41,209s. Metade do pelotão foi mais rápido na sua primeira corrida do que de manhã, o que prova a melhoria das condições da pista. Um pouco mais tarde, Álvaro Bautista (Ducati) assumiu a liderança em 1'40.744".

No top 15, após 20 minutos, ainda sem melhorias: Gerloff, Philipp Öttl (Ducati) e Scott Redding (BMW).

Só depois de doze voltas e uma série impressionante de 1:40 min Bautista foi para as boxes. O espanhol registou um tempo mais rápido de 1:40.476 min na sua última volta. Rea foi segundo, 0,6s atrás, seguido por Petrucci, Michael Rinaldi (Ducati) e Toprak Razgatlioglu (Yamaha). Öttl seguia em 13º lugar e Dominique Aegerter (Yamaha) em 17º.

A 13 minutos do fim, a maioria dos pilotos foi ou esteve em pista para uma segunda corrida. Mas o tempo do Campeão do Mundo manteve-se inalterado, Rinaldi e Rea encurtaram a sua diferença em 0,5 seg. Remy Gardner (Yamaha) e Michael van der Mark (BMW) melhoraram significativamente, terminando a segunda sessão nas posições 4 e 5. Öttl também melhorou (+0,9 seg).

Na tabela de tempos combinados, Bautista lidera à frente de Gerloff e Rinaldi, que foram os únicos a conseguir um tempo de volta abaixo de 1:41 min. Rea foi quarto, Razgatlioglu nono e Iker Lecuona foi o melhor piloto Honda em décimo primeiro. Dominique Aegerter terminou o primeiro dia de treinos livres na décima posição e Philipp Öttl na décima segunda.

Como sempre, os tempos nas sessões de treinos livres devem ser tratados com cautela, porque apenas as equipas sabem qual a estratégia que os seus pilotos estavam a utilizar.