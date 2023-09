Jonathan Rea (Kawasaki) : D'abord quatrième, puis dentiste

Jonathan Rea s'est réveillé avec un mal de dents vendredi matin, mais le Nord-Irlandais a tout de même passé la première journée d'essais à Portimão comme si de rien n'était. Troisième la veille et l'après-midi, la star Kawasaki s'est classée quatrième sur la feuille des temps combinée. En 1:41,018 min, le pilote de 36 ans a perdu 0,542 sec sur le meilleur temps du jour réalisé par le leader du championnat du monde Álvaro Bautista (Ducati).

Rea a préféré se concentrer sur la préparation de la course lors des essais libres. "La journée d'entraînement s'est vraiment bien passée", a attesté le champion du monde record. "L'équipe avait mis en place un bon plan pour évaluer les pneus disponibles pour le reste du week-end. En même temps, nous avons pu affiner le set-up. Nous avons fait de gros progrès avec le pneu avant, je me sentais plus compétitif qu'avant, notamment en fin de run. Je pense vraiment que nous avons amélioré ce domaine sur la distance".

Ce qui arrange Rea et Kawasaki, c'est que Pirelli a retiré le pneu SCQ de sa gamme pour le onzième meeting de la saison et a limité le pneu tendre de course SCQ à la course de Superpole !

Rea est un spécialiste avéré de Portimão. Le Nord-Irlandais a remporté 13 victoires, dont la dernière en 2021 lors de la deuxième course, et 24 podiums. "J'ai pris beaucoup de plaisir à piloter la moto aujourd'hui - c'était également agréable de voir de nombreux fans", s'est réjoui Rea.