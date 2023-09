Jonathan Rea (Kawasaki): Primeiro quarto, depois dentista

Jonathan Rea terminou as sessões de treinos livres de sexta-feira de forma discreta, em quarto lugar. O piloto da Kawasaki não terá apenas de morder os dentes na reunião do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023.

Jonathan Rea acordou na manhã de sexta-feira com uma dor de dentes, mas o irlandês do norte passou o primeiro dia de treinos em Portimão como se nada se passasse. Terceiro de manhã e de tarde, a estrela da Kawasaki foi quarto na tabela de tempos combinados. Com 1:41.018 min, o piloto de 36 anos perdeu 0,542 segundos para o melhor tempo do dia do líder do campeonato do mundo, Álvaro Bautista (Ducati).

Rea preferiu concentrar-se na preparação da corrida nas sessões de treinos livres. "O dia de treinos correu muito bem", atestou o recordista mundial. "A equipa tinha um bom plano para explorar os pneus disponíveis para o resto do fim de semana. Ao mesmo tempo, conseguimos aperfeiçoar a configuração. Com o pneu dianteiro fizemos um grande progresso, senti-me mais competitivo do que antes, mesmo no final de uma corrida. Acho mesmo que melhorámos essa área ao longo da distância."

O que convém a Rea e à Kawasaki é que a Pirelli retirou o pneu SCQ da sua gama para o décimo primeiro encontro da época, limitando o pneu SCQ macio de corrida à corrida da Superpole!

Rea é um especialista comprovado em Portimão. O irlandês do norte alcançou 13 vitórias, a última das quais em 2021 na segunda ronda, e 24 pódios. "Andar de moto hoje foi muito divertido - também foi bom ver muitos fãs", disse Rea com satisfação.