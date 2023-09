Garrett Gerloff: "Me alegro de que nos hayamos dado cuenta".

Si echamos un vistazo a los tiempos combinados de la FP1 y la FP2, veremos que Garrett Gerloff, del equipo alemán Bonovo action, ha marcado el segundo mejor tiempo del día. El estadounidense, con su BMW, ya marcó el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres. Al final de la FP1 fue el más rápido, en la FP2 Álvaro Bautista (Ducati) le superó por 0,3 seg.

Gerloff se desenvuelve mejor en la pista portuguesa que el pasado fin de semana en Aragón. "Allí el asfalto es muy resbaladizo y no tiene mucho agarre. La pista me pareció difícil", declaró a SPEEDWEEK.com. "Además, tuvimos que lidiar con problemas técnicos. En Portugal, sin embargo, el asfalto tiene agarre, incluso cuando hace calor, así que me resulta más fácil marcar un buen tiempo."

A pesar del segundo mejor tiempo, Gerloff no está satisfecho con la jornada. En la FP2, el equipo le puso un juego de neumáticos nuevos y realizó una simulación de carrera. "Me gusta hacer estas simulaciones de carrera el viernes. Es un buen indicador de lo competitivos que podemos ser y de cómo funciona la moto a lo largo de la carrera. La simulación no fue satisfactoria", se quejó el piloto de Katy (Texas). "No hemos sido consistentes. Una vuelta tenía buena velocidad y a la siguiente era ocho décimas de segundo más lento".

Gerloff ve las cosas buenas: "Me alegro de que nos diéramos cuenta en la simulación. Si no, no habríamos conseguido un buen resultado el sábado."