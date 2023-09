Garrett Gerloff : "Heureux de l'avoir remarqué".

Si l'on regarde la feuille de temps combinée des FP1 et FP2, on constate que Garrett Gerloff, de l'équipe allemande Bonovo action, a réalisé le deuxième meilleur temps de la journée. L'Américain a réalisé le meilleur temps au tour sur sa BMW dès la première séance d'essais libres. Il était le plus rapide à la fin de la FP1, mais Alvaro Bautista (Ducati) l'a dépassé de 0,3 seconde lors de la FP2.

Gerloff s'en sort mieux sur le circuit portugais que le week-end dernier à Aragon. "Là-bas, l'asphalte est très glissant et n'a pas beaucoup d'adhérence. J'ai trouvé la piste difficile", a-t-il expliqué à SPEEDWEEK.com. "De plus, nous avons dû faire face à des problèmes techniques. Mais au Portugal, l'asphalte a de l'adhérence, même lorsqu'il fait chaud, ce qui me permet de réaliser plus facilement un bon temps".

Malgré le deuxième meilleur temps au tour, Gerloff n'est pas satisfait de sa journée. En FP2, l'équipe a monté un jeu de pneus frais et il a effectué une simulation de course. "J'aime bien faire ces simulations de course le vendredi. C'est un bon indicateur de notre niveau de compétitivité et du fonctionnement de la moto pendant toute la durée de la course. La simulation n'était pas satisfaisante", s'est plaint l'homme de Katy au Texas. "Nous n'avons pas été constants. Dans un tour, j'avais une bonne vitesse et dans le suivant, j'étais huit dixièmes de seconde plus lent".

Gerloff voit le bon côté des choses : "Je suis content que nous ayons remarqué cela en simulation. Sinon, nous n'aurions pas réussi à obtenir un bon résultat le samedi".