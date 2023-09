Garrett Gerloff: "Sono contento di averlo notato".

Se si considerano i tempi combinati delle FP1 e FP2, si può notare che Garrett Gerloff del team tedesco Bonovo action ha ottenuto il secondo tempo più veloce della giornata. L'americano, in sella alla sua BMW, aveva già ottenuto il miglior tempo nella prima sessione di prove libere. Alla fine delle FP1 era il più veloce, nelle FP2 Alvaro Bautista (Ducati) lo ha superato di 0,3 secondi.

Gerloff si trova meglio sulla pista portoghese rispetto allo scorso fine settimana ad Aragon. "Lì l'asfalto è molto scivoloso e non ha molta aderenza. Ho trovato la pista difficile", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Inoltre, abbiamo dovuto affrontare dei problemi tecnici. In Portogallo, invece, l'asfalto ha aderenza, anche quando fa caldo, quindi è più facile per me fare un buon tempo".

Nonostante il secondo tempo sul giro, Gerloff non è soddisfatto della giornata. Nelle FP2, il team ha montato un set di pneumatici nuovi e lui ha fatto una simulazione di gara. "Mi piace fare queste simulazioni di gara il venerdì. È un buon indicatore di quanto possiamo essere competitivi e di come funziona la moto durante la gara. La simulazione non è stata soddisfacente", si è lamentato il pilota di Katy, in Texas. "Non siamo stati costanti. Un giro avevo una buona velocità e quello successivo ero otto decimi di secondo più lento".

Gerloff vede gli aspetti positivi: "Sono contento di averlo notato nella simulazione. Altrimenti non saremmo riusciti a ottenere un buon risultato sabato".