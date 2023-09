Garrett Gerloff: "Ainda bem que reparámos".

O piloto da Bonovo-BMW Garrett Gerloff conseguiu o segundo tempo mais rápido no Campeonato do Mundo de Superbike na sexta-feira em Portimão. No final do dia, o texano não está, no entanto, satisfeito com o seu desempenho.

Se olharmos para os tempos combinados de FP1 e FP2, podemos ver que Garrett Gerloff, da equipa alemã Bonovo action, fez o segundo melhor tempo do dia. O americano com o seu BMW já tinha efectuado a melhor volta na primeira sessão de treinos livres. No final da primeira sessão de treinos livres foi o mais rápido e na segunda, Álvaro Bautista (Ducati) ultrapassou-o por 0,3 segundos.

Gerloff está a lidar melhor com a pista portuguesa do que no fim de semana passado em Aragão. "Lá o asfalto é muito escorregadio e não tem muita aderência. Achei a pista difícil", disse ele ao SPEEDWEEK.com. "Além disso, tivemos de lidar com problemas técnicos. Em Portugal, no entanto, o asfalto tem aderência, mesmo quando está quente, por isso é mais fácil para mim fazer um bom tempo."

Apesar da segunda volta mais rápida, Gerloff não está satisfeito com o dia. No FP2, a equipa colocou um novo conjunto de pneus e ele fez uma simulação de corrida. "Gosto de fazer estas simulações de corrida na sexta-feira. É um bom indicador de quão competitivos podemos ser e de como a mota funciona durante a corrida. A simulação não foi satisfatória", queixou-se o homem de Katy, no Texas. "Não fomos consistentes. Numa volta tinha boa velocidade e na seguinte estava oito décimos de segundo mais lento."

Gerloff vê as coisas boas: "Ainda bem que reparámos nisso na simulação. Caso contrário, não conseguiríamos obter um bom resultado no sábado."