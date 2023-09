Toprak Razgatlioglu (9º) mostró su Yamaha a Rea

Cuarto en la primera sesión libre, octavo en la FP2 de la tarde, en la hoja de tiempos combinada el mejor tiempo de Toprak Razgatlioglu sólo le ha valido para la novena plaza. En 1:41.199 min el piloto de Yamaha ha perdido unos orgullosos 0.723 s respecto al mejor tiempo del día de Álvaro Bautista (Ducati). Razgatlioglu es el único que puede aplazar la temprana conquista del título por parte del español hasta el final en Jerez.

Llamativo: el campeón del mundo de 2021 perdió más tiempo en el cuarto sector. "No soy tan fuerte en el cuarto sector, nuestra aceleración no es lo suficientemente buena para eso, al menos no tan buena como la de Ducati", explicó Toprak. "Básicamente mi moto no se siente tan perfecta como hace un año y en nuestra simulación de carrera tuvimos problemas después de unos diez. Compararemos los datos de 2022 con los de este año. Porque en algunas curvas somos más lentos, en otras somos más fuertes. Puede que se equilibre, pero aún así probaré una puesta a punto diferente".

Razgatlioglu ya empezó mal el fin de semana en Aragón, pero luego logró darle la vuelta a la situación y subió al podio en todas las carreras. "Este viernes es mucho mejor que el de hace una semana en Aragón, aquí es donde conduzco la moto", señaló el piloto de Yamaha. "Suponiendo que rodara detrás de Álvaro, probablemente podría incluso seguirle. Sobre el papel no parecemos tan fuertes, pero siempre he rodado solo y he trabajado para la carrera. Sin duda daré el máximo, como siempre. Si mejoramos la moto sólo un poco, algo es posible".

Por la mañana, el piloto de Yamaha dio algunas vueltas con Jonathan Rea, y por la tarde Razgatlioglu pasó revista a los pilotos de BMW con la misma atención. "Johnny y yo recorrimos juntos la pista el jueves y acordamos empezar juntos el primer entrenamiento. Le seguí durante una vuelta y le adelanté después, para enseñarle su moto para el año que viene", bromeó el piloto de 26 años. "Y por la tarde eché un vistazo más de cerca a la otra moto".

A Razgatlioglu podría haberle gustado lo que BMW mostró el primer día de entrenamientos. Garrett Gerloff, del Team Bonovo action, marcó el segundo mejor tiempo y su compañero de equipo del próximo año, Michael van der Mark, del equipo ROKiT, fue sexto.