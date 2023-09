Toprak Razgatlioglu (9e) a montré sa Yamaha à Rea

Quatrième lors de la première séance d'essais, huitième lors de la FP2 de l'après-midi, le meilleur temps de Toprak Razgatlioglu ne lui a permis d'obtenir que la neuvième place sur la feuille des temps combinée. En 1'41''199, le pilote Yamaha a concédé la bagatelle de 0,723 seconde au meilleur temps du jour réalisé par Álvaro Bautista (Ducati). Razgatlioglu est le seul à pouvoir repousser à la finale de Jerez le sacre prématuré de l'Espagnol.

Fait marquant : c'est dans le quatrième secteur que le champion du monde 2021 a perdu le plus de temps. "Je ne suis pas très fort dans le quatrième secteur, notre accélération n'est pas assez bonne pour cela - en tout cas pas aussi bonne que celle de Ducati", a expliqué Toprak. "Fondamentalement, ma moto ne semble pas aussi parfaite qu'il y a un an et sur notre simulation de course, nous avons commencé à avoir des problèmes après une dizaine. Nous allons comparer les données de 2022 avec celles de cette année. En effet, nous sommes plus lents dans certains virages et plus forts dans d'autres. Cela peut s'équilibrer, mais je vais quand même essayer un autre réglage".

Déjà en Aragón, Razgatlioglu avait mal commencé le week-end, mais il avait ensuite réussi à renverser la vapeur et à monter sur le podium à chaque course. "Ce vendredi est bien meilleur que celui d'il y a une semaine à Aragón - c'est ici que je conduis la moto", a souligné le pilote Yamaha. "En supposant que je roule derrière Álvaro, je pourrais même probablement le suivre. Sur le papier, nous n'avons pas l'air si forts, mais j'ai toujours roulé seul et j'ai travaillé pour la course. Je vais définitivement faire mon maximum, comme toujours. Si nous améliorons un peu la moto, quelque chose est possible".

Le matin, le pilote Yamaha a effectué quelques tours avec Jonathan Rea, et l'après-midi, Razgatlioglu a examiné les pilotes BMW de manière tout aussi voyante. "Johnny et moi avons fait le tour de la piste ensemble jeudi et nous avons convenu de partir ensemble pour la première séance d'essais. Je l'ai suivi pendant un tour et je l'ai dépassé ensuite - pour lui montrer sa moto pour l'année prochaine", a plaisanté le pilote de 26 ans. "Et l'après-midi, j'ai regardé l'autre moto d'un peu plus près".

Ce que BMW a montré lors de la première journée d'entraînement a dû plaire à Razgatlioglu. Garrett Gerloff du Team Bonovo action a réalisé le deuxième meilleur temps et son coéquipier de l'année prochaine, Michael van der Mark du Team ROKiT, a terminé sixième !