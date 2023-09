Toprak Razgatlioglu (9°) ha mostrato la sua Yamaha a Rea

Anche se Toprak Razgatlioglu si è classificato solo nono nella prima giornata di prove del Campionato Mondiale Superbike 2023 a Portimão, il pilota della Yamaha è in lotta per le gare. Il turco è stato impegnato anche in altre cose.

Quarto nella prima sessione di prove, ottavo nelle FP2 del pomeriggio - nella classifica combinata dei tempi il miglior tempo di Toprak Razgatlioglu è stato sufficiente solo per il nono posto. In 1:41.199 min il pilota della Yamaha ha perso un orgoglioso 0,723 sec rispetto al miglior tempo della giornata di Álvaro Bautista (Ducati). Razgatlioglu è l'unico che può rimandare la vittoria anticipata del titolo da parte dello spagnolo fino alla finale di Jerez.

Il campione del mondo 2021 ha perso più tempo nel quarto settore. "Non sono molto forte nel quarto settore, la nostra accelerazione non è abbastanza buona per questo, almeno non quanto quella della Ducati", ha spiegato Toprak. "In pratica la mia moto non è perfetta come un anno fa e nella nostra simulazione di gara siamo andati in difficoltà dopo una decina di giri. Confronteremo i dati del 2022 con quelli di quest'anno. Perché in alcune curve siamo più lenti, in altre siamo più forti. Potrebbe bilanciarsi, ma proverò comunque un assetto diverso".

Razgatlioglu aveva già iniziato male il weekend ad Aragón, ma poi è riuscito a ribaltare la situazione ed è salito sul podio in ogni gara. "Questo venerdì è molto meglio di quello di una settimana fa ad Aragón: è qui che guido la moto", ha sottolineato il pilota della Yamaha. "Se dovessi guidare dietro ad Álvaro, probabilmente potrei anche seguirlo. Sulla carta non sembriamo così forti, ma ho sempre guidato da solo e ho lavorato per la gara. Sicuramente darò il massimo come sempre. Se miglioriamo un po' la moto, qualcosa è possibile".

In mattinata il pilota della Yamaha ha fatto qualche giro con Jonathan Rea, mentre nel pomeriggio Razgatlioglu ha fatto un sopralluogo altrettanto importante tra i piloti della BMW. "Io e Johnny abbiamo fatto un giro in pista insieme giovedì e abbiamo deciso di iniziare le prime prove insieme. L'ho seguito per un giro e poi l'ho superato per mostrargli la sua moto per il prossimo anno", ha scherzato il 26enne. "E nel pomeriggio ho dato un'occhiata più da vicino all'altra moto".

A Razgatlioglu potrebbe essere piaciuto ciò che la BMW ha mostrato nel primo giorno di prove. Garrett Gerloff del Team Bonovo action ha fatto segnare il secondo tempo e il suo compagno di squadra del prossimo anno Michael van der Mark del team ROKiT si è piazzato sesto!