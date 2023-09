Toprak Razgatlioglu (9º) mostrou a sua Yamaha a Rea

Embora Toprak Razgatlioglu tenha terminado apenas em nono lugar no primeiro dia de treinos do Campeonato do Mundo de Superbikes de 2023 em Portimão, o piloto da Yamaha está a lutar pelas corridas. O turco também esteve ocupado com outras coisas.

Quarto na primeira sessão de treinos livres, oitavo na FP2 à tarde - na tabela de tempos combinados o tempo mais rápido de Toprak Razgatlioglu foi apenas suficiente para o nono lugar. Com 1:41.199 min, o piloto da Yamaha perdeu uns orgulhosos 0,723 segundos para o melhor tempo do dia de Álvaro Bautista (Ducati). Razgatlioglu é o único que pode adiar a conquista antecipada do título pelo espanhol até a final em Jerez.

Impressionante: o campeão mundial de 2021 foi o que mais perdeu tempo no quarto sector. "Não sou tão forte no quarto setor, nossa aceleração não é boa o suficiente para isso - pelo menos não tão boa quanto a Ducati", explicou Toprak. "Basicamente, a minha moto não é tão perfeita como era há um ano e na nossa simulação de corrida tivemos problemas após cerca de dez. Vamos comparar os dados de 2022 com os deste ano. Porque em algumas curvas somos mais lentos, noutras somos mais fortes. Pode ser que haja um equilíbrio, mas vou tentar uma configuração diferente".

Razgatlioglu já tinha começado mal o fim de semana em Aragão, mas depois conseguiu dar a volta à situação e esteve no pódio em todas as corridas. "Esta sexta-feira é muito melhor do que a de há uma semana em Aragão - é aqui que ando com a moto," salientou o piloto da Yamaha. "Supondo que estava a correr atrás do Álvaro, provavelmente até poderia segui-lo. No papel não parecemos muito fortes, mas andei sempre sozinho e trabalhei para a corrida. Definitivamente, vou dar o meu máximo, como sempre. Se melhorarmos a mota só um bocadinho, é possível fazer alguma coisa."

De manhã, o piloto da Yamaha deu algumas voltas com Jonathan Rea, e à tarde Razgatlioglu observou os pilotos da BMW de forma igualmente visível. "O Johnny e eu andámos juntos na pista na quinta-feira e concordámos em começar o primeiro treino juntos. Segui-o durante uma volta e ultrapassei-o depois - para lhe mostrar a sua moto para o próximo ano," brincou o piloto de 26 anos. "E, à tarde, vi mais de perto a outra mota."

Razgatlioglu deve ter gostado do que a BMW mostrou no primeiro dia de treinos. Garrett Gerloff, da Team Bonovo action, fez o segundo melhor tempo e o seu colega de equipa do próximo ano, Michael van der Mark, da equipa ROKiT, foi sexto!