Philipp Öttl convaincu : "Je peux le refaire".

Le pilote Ducati Philipp Öttl estime que la première journée du week-end de course à Portimao a été solide. Après avoir terminé 10e en FP1, l'Allemand se classe 12e sur la liste des temps combinés après la FP2.

De son long run effectué en FP2, l'équipe ne retire que de petites modifications à la moto. Dans l'ensemble, la simulation de course de 14 tours lui convient. "Nous sommes très satisfaits de la vitesse", explique-t-il à SPEEDWEEK.com. "Nous essayons maintenant de régler la moto pour samedi avec de petites modifications, puis nous verrons".

Le résultat du long run motive Öttl pour les courses à venir. Après avoir terminé trois fois dans le top 10 à Magny-Cours et trois fois dans le top 8 en Aragon, le Bavarois veut obtenir d'autres bons résultats à Portimao. "Je peux répéter la vitesse de Magny-Cours et d'Aragon", affirme Öttl avec conviction. "Il est important de continuer à travailler comme nous l'avons fait jusqu'à présent. Je ne suis pas plus rapide qu'à Most, mais nous fonctionnons globalement mieux. Je pense que nous allons continuer à être rapides ici".