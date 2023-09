Philipp Öttl è convinto: "Posso ripeterlo".

Il pilota della Ducati Philipp Öttl ha valutato positivamente la prima giornata del weekend di gara a Portimao. Dopo il 10° posto nelle FP1, il tedesco si trova al 12° posto nella classifica dei tempi combinati dopo le FP2.

Il suo lungo run nelle FP2 ha comportato solo piccole modifiche alla moto per il team. Tutto sommato, la simulazione di gara di 14 giri è andata bene per lui. "Siamo molto soddisfatti della velocità", ha dichiarato a SPEEDWEEK.com. "Ora stiamo cercando di mettere a punto la moto con piccole modifiche per sabato, poi vedremo".

Il risultato del long run motiva Öttl per le prossime gare. Dopo tre piazzamenti nella top-10 a Magny-Cours e tre posizioni nella top-8 ad Aragon, il bavarese vuole ottenere altri buoni risultati a Portimao. "Posso ripetere la velocità di Magny-Cours e Aragon", è convinto Öttl. "È importante continuare a lavorare come abbiamo fatto finora. Non sono più veloce rispetto a Most, ma stiamo lavorando meglio in generale. Credo che qui continueremo a essere veloci".