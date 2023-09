Philipp Öttl está convencido: "Posso repetir isto".

Philipp Öttl, da equipa Go Eleven Ducati, acredita firmemente que pode voltar a terminar entre os 10 primeiros no Campeonato do Mundo de Superbikes em Portimão. Ele mostrou um bom ritmo durante a sua longa corrida de FP2 na sexta-feira.

O piloto da Ducati Philipp Öttl classifica o primeiro dia do fim de semana de corrida em Portimão como sólido. Depois do 10º lugar no FP1, o alemão ocupa o 12º lugar na tabela de tempos combinados após o FP2.

A sua longa corrida no FP2 resultou apenas em pequenas alterações na moto para a equipa. Em suma, a simulação de corrida de 14 voltas correu-lhe bem. "Estamos muito contentes com a velocidade", disse ao SPEEDWEEK.com. "Estamos agora a tentar configurar a moto com pequenas alterações para sábado e depois logo se vê."

O resultado da corrida de longa duração motiva Öttl para as próximas corridas. Depois de três Top 10 em Magny-Cours e três Top 8 em Aragão, o bávaro quer obter mais bons resultados em Portimão. "Posso repetir a velocidade de Magny-Cours e Aragão", está convencido Öttl. "É importante que continuemos a trabalhar como temos vindo a fazer. Não estou mais rápido do que em Most, mas estamos a trabalhar melhor no geral. Penso que vamos continuar a ser rápidos aqui."