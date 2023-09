Oficial: Axel Bassani será piloto oficial de Kawasaki en 2024

Al mediodía del viernes, el jefe del equipo Motocorsa Ducati, Lorenzo Mauri, anunciaba la desvinculación de Axel Bassani a final de temporada. Para entonces, hasta el más escéptico tenía claro que el piloto de 24 años había fichado por el equipo oficial Kawasaki para el Mundial de Superbikes de 2024 y se haría cargo de la ZX-10RR de Jonathan Rea, que a su vez se marchaba a Yamaha.

Bassani es el mejor piloto privado y era el fichaje lógico, incluso teniendo en cuenta su corta edad. "Nuestra estrategia para 2024 estaba fijada desde hace meses, pero el fichaje de Rea nos hizo replantearnos el enfoque organizativo en KRT", explica Guim Roda, director del equipo. "Hablamos internamente con KMC y decidimos llevar a un piloto más joven que tiene potencial para ganar carreras y que sabe aprovechar toda la experiencia de KRT. Axel es fresco, sincero, divertido y tiene un gran potencial para representar la imagen de Kawasaki en el mundo."

Para Bassani, el acuerdo con Kawasaki no sólo es lucrativo, sino que también puede llevar sus habilidades a un nivel superior en el equipo de fábrica organizado por Provec Racing, que cuenta con la mejor puesta a punto. "Estoy muy ilusionado con la oportunidad que me brinda Kawasaki. Daré lo mejor de mí dentro y fuera de la pista para lograr los mejores resultados posibles con la esperanza de llevar alegría y satisfacción a todos los aficionados de Kawasaki", dijo Bassani, que apoya a su padre en la construcción durante las semanas en las que no compite. "Quiero dar las gracias a mi familia por los sacrificios, y a Lorenzo Mauri por el camino que hemos recorrido juntos, que me ha permitido sobresalir en los últimos años. Nos veremos pronto en la pista".

El compañero de equipo de Bassani será Alex Lowes, que amplió su contrato con el Kawasaki Racing Team (KRT) en junio. En principio, se espera que el inglés asuma el papel de líder. "Alex tendrá que aportar ahora toda su experiencia, mientras que Axel tendrá tiempo para aprender", considera Roda al frente del equipo, de 32 años. "Estamos contentos con nuestra alineación para 2024 y motivados para seguir disfrutando de las carreras y explotando los mejores aspectos de la ZX-10RR. Espero que los aficionados disfruten la próxima temporada con este último proyecto."