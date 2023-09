Officiel : Axel Bassani sera pilote d'usine Kawasaki en 2024

Vendredi midi, le directeur du team Motocorsa Ducati Lorenzo Mauri a annoncé qu'il se séparait d'Axel Bassani à la fin de la saison. Au plus tard à ce moment-là, même les plus sceptiques ont compris que le jeune homme de 24 ans avait signé avec l'équipe d'usine de Kawasaki pour le championnat du monde de Superbike 2024 et qu'il y reprendrait la ZX-10RR de Jonathan Rea, qui passe de son côté chez Yamaha.

Bassani est le meilleur privé et son engagement était logique, compte tenu notamment de son jeune âge. "Notre stratégie pour 2024 était définie depuis des mois, mais le changement de Rea nous a amenés à repenser l'approche organisationnelle de KRT", a expliqué le team manager Guim Roda. "Nous avons discuté en interne avec KMC et avons décidé de prendre un pilote plus jeune, qui a le potentiel pour gagner des courses et qui sait comment utiliser toute l'expérience de KRT. Axel est frais, sincère, drôle et il a un grand potentiel pour représenter l'image de Kawasaki dans le monde".

Pour Bassani, l'accord avec Kawasaki n'est pas seulement lucratif, il peut en outre porter ses compétences à un niveau supérieur au sein de l'équipe d'usine organisée par Provec Racing, qui est la mieux placée. "Je suis très heureux de l'opportunité que m'offre Kawasaki. Je ferai de mon mieux sur et en dehors de la piste pour obtenir les meilleurs résultats possibles, dans l'espoir d'apporter joie et satisfaction à tous les fans de Kawasaki", a déclaré Bassani, qui aide son père sur le chantier pendant les semaines sans course. "Je tiens à remercier ma famille pour ses sacrifices et Lorenzo Mauri pour le chemin que nous avons parcouru ensemble et qui m'a permis de me distinguer ces dernières années. Nous nous verrons bientôt sur la piste".

Le coéquipier de Bassani sera Alex Lowes, qui a déjà prolongé son contrat avec le Kawasaki Racing Team (KRT) en juin. L'Anglais devrait dans un premier temps assumer le rôle de leader. "Alex devra désormais apporter toute son expérience, tandis qu'Axel aura le temps d'apprendre", estime Roda, qui voit dans le jeune homme de 32 ans une responsabilité. "Nous sommes heureux de notre casting pour 2024 et nous sommes motivés pour continuer à profiter de la course et à exploiter les meilleurs aspects du ZX-10RR. J'espère que les fans apprécieront la saison prochaine avec ce dernier projet".