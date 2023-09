Ufficiale: Axel Bassani sarà pilota ufficiale Kawasaki nel 2024

A mezzogiorno di venerdì, il boss del team Motocorsa Ducati Lorenzo Mauri ha annunciato la separazione da Axel Bassani a fine stagione. A quel punto era chiaro anche ai più scettici che il ventiquattrenne aveva firmato con il team Kawasaki per il Campionato Mondiale Superbike 2024 e avrebbe preso il posto di Jonathan Rea sulla ZX-10RR, che a sua volta sarebbe passato alla Yamaha.

Bassani è il miglior pilota privato ed era l'ingaggio più logico, anche in considerazione della sua giovane età. "La nostra strategia per il 2024 è stata definita mesi fa, ma il trasferimento di Rea ci ha fatto ripensare all'approccio organizzativo del KRT", ha spiegato il team manager Guim Roda. "Abbiamo parlato internamente con KMC e abbiamo deciso di prendere un corridore più giovane che ha il potenziale per vincere le gare e che sa come utilizzare tutta l'esperienza di KRT. Axel è fresco, sincero, divertente e ha un grande potenziale per rappresentare l'immagine di Kawasaki nel mondo".

Per Bassani, l'accordo con Kawasaki non è solo lucrativo, ma può anche portare le sue capacità a un livello superiore nel team ufficiale organizzato da Provec Racing, che ha la migliore configurazione. "Sono molto entusiasta dell'opportunità che Kawasaki mi sta offrendo. Farò del mio meglio dentro e fuori la pista per ottenere i migliori risultati possibili, nella speranza di portare gioia e soddisfazione a tutti i tifosi Kawasaki", ha detto Bassani, che affianca il padre nell'edilizia durante le settimane non di gara. "Voglio ringraziare la mia famiglia per i sacrifici e Lorenzo Mauri per il percorso che abbiamo fatto insieme e che mi ha permesso di eccellere in questi anni. Ci vediamo presto in pista".

Il compagno di squadra di Bassani sarà Alex Lowes, che a giugno ha prolungato il suo contratto con il Kawasaki Racing Team (KRT). L'inglese dovrebbe inizialmente assumere il ruolo di leader. "Alex dovrà ora mettere in campo tutta la sua esperienza, mentre Axel avrà tempo per imparare", spiega Roda che vede il 32enne al comando. "Siamo soddisfatti della nostra formazione per il 2024 e siamo motivati a continuare a divertirci nelle corse e a sfruttare gli aspetti migliori della ZX-10RR. Spero che i tifosi si godano la prossima stagione con questo ultimo progetto".