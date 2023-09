Oficial: Axel Bassani será o piloto de fábrica da Kawasaki em 2024

Há semanas que se sabe que Axel Bassani será o sucessor de Jonathan Rea na equipa de fábrica da Kawasaki. Há poucos minutos, a Kawasaki confirmou a contratação do italiano para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024.

Ao meio-dia de sexta-feira, o chefe da equipa Motocorsa Ducati, Lorenzo Mauri, anunciou a separação de Axel Bassani no final da época. Nessa altura, era claro até para os mais cépticos que o jovem de 24 anos tinha assinado com a equipa de fábrica da Kawasaki para o Campeonato do Mundo de Superbikes de 2024 e iria assumir o comando da ZX-10RR de Jonathan Rea, que por sua vez se ia mudar para a Yamaha.

Bassani é o melhor piloto privado e foi a contratação lógica, mesmo tendo em conta a sua tenra idade. "A nossa estratégia para 2024 foi definida há meses, mas a mudança de Rea fez-nos repensar a abordagem organizacional da KRT", explicou o chefe de equipa Guim Roda. "Falámos internamente com a KMC e decidimos escolher um piloto mais jovem que tem potencial para ganhar corridas e que sabe como usar toda a experiência da KRT. O Axel é fresco, sincero, divertido e tem um grande potencial para representar a imagem da Kawasaki no mundo."

Para Bassani, o acordo com a Kawasaki não é apenas lucrativo, ele também pode levar as suas capacidades a um nível mais elevado na equipa de fábrica organizada pela Provec Racing, que tem a melhor configuração. "Estou muito entusiasmado com a oportunidade que a Kawasaki me está a dar. Vou dar o meu melhor dentro e fora da pista para alcançar os melhores resultados possíveis, na esperança de trazer alegria e satisfação a todos os fãs da Kawasaki", disse Bassani, que apoia o pai na construção durante as semanas em que não corre. "Quero agradecer à minha família pelos sacrifícios e a Lorenzo Mauri pelo caminho que percorremos juntos e que me permitiu sobressair nos últimos anos. Vemo-nos em breve na pista".

O companheiro de equipa de Bassani será Alex Lowes, que prolongou o seu contrato com a Kawasaki Racing Team (KRT) em junho. Inicialmente, espera-se que o inglês assuma o papel de líder. "O Alex terá agora de fazer valer toda a sua experiência, enquanto o Axel terá tempo para aprender", diz Roda, que tem 32 anos. "Estamos satisfeitos com o nosso alinhamento para 2024 e estamos motivados para continuar a desfrutar das corridas e explorar os melhores aspectos da ZX-10RR. Espero que os fãs desfrutem da próxima época com este último projeto."